Боец ВСУ в ближнем бою гранатой уничтожил оккупанта 1 21.04.2023, 16:02

Видеофакт.

Захватывающий и одновременно опасный боевой эпизод показал на своей странице в социальной сети Twitter Оперативный ВСУ.

Во время боя российский оккупант спрятался под подбитый танк и стрелял из автомата по бойцу Вооруженных сил Украины. Но тот успел подбежать довольно близко и укрылся от вражеского огня со стороны от танка.

Потом защитник Украины подскочил к танку и закинул под него ручную гранату. Пару секунд до взрыва оккупант еще стрелял из автомата в сторону украинского бойца сквозь танковые катки для гусеницы, однако не попал. А после взрыва перестал подавать признаки жизни.

Интересно, что рядом с поврежденным танком находится полностью уничтоженная боевая машина пехоты – ей оторвало башню.

Куля дура – граната 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/b3aDsOLErT — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) April 20, 2023

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