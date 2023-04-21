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Боец ВСУ в ближнем бою гранатой уничтожил оккупанта

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  • 21.04.2023, 16:02
Боец ВСУ в ближнем бою гранатой уничтожил оккупанта

Видеофакт.

Захватывающий и одновременно опасный боевой эпизод показал на своей странице в социальной сети Twitter Оперативный ВСУ.

Во время боя российский оккупант спрятался под подбитый танк и стрелял из автомата по бойцу Вооруженных сил Украины. Но тот успел подбежать довольно близко и укрылся от вражеского огня со стороны от танка.

Потом защитник Украины подскочил к танку и закинул под него ручную гранату. Пару секунд до взрыва оккупант еще стрелял из автомата в сторону украинского бойца сквозь танковые катки для гусеницы, однако не попал. А после взрыва перестал подавать признаки жизни.

Интересно, что рядом с поврежденным танком находится полностью уничтоженная боевая машина пехоты – ей оторвало башню.

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