Какой будет погода в большие выходные? 21.04.2023, 16:10

1,552

Прогноз по Беларуси на 22-24 апреля.

Белорусов ожидают четыре выходных подряд — с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник. 25 апреля - Радуница - это официальный выходной.

В субботу, 22 апреля, погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, пишет pogoda.by. Преимущественно без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +15..+20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

23-24 апреля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь днем 24 апреля по югу страны погоду будет определять неустойчивая воздушная масса.

23 апреля небольшая облачность. Без осадков. Ветер южной четверти слабый

до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +16..+22°С.

24 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем

в отдельных районах по югу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +17..+22°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».