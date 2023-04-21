Министр обороны Украины раскрыл детали «танковой коалиции» 21.04.2023, 16:32

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В Польше создали Центр по техническому обслуживанию и ремонту танков Leopard 2.

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Об этом сам Резник сообщил в Twitter.

Как рассказал глава Минобороны Украины, состоялась встреча так называемой «танковой коалиции». Во время нее был подписан договор о создании в Польше Центра по техническому обслуживанию и ремонту основных боевых танков Украины Leopard 2.

По словам украинского министра, это будет способствовать укреплению сотрудничества и усилению возможностей украинских защитников.

- «Бронированный кулак», сформированный совместными усилиями, остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. Украинские солдаты умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир, - написал Резников.

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