Лукашисты ввели изменение по рынку труда
- 21.04.2023, 16:44
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Оно касается самых «тунеядских» городов.
В Беларуси перестанут города областного подчинения включать в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Это предусмотрено постановлением «правительства», пишет «Зеркало».
По всей видимости, речь об областных центрах, а также о Новополоцке, Жодино, Бобруйске, Барановичах, Пинске. Теперь их не будут включать в список самых проблемных городов по безработице.
Примечательно, что в список самых «тунеядских» городов ранее попадали как раз Барановичи, Жодино, Бобруйск.
Уже несколько лет в Беларуси определяют районы и города с напряженной ситуацией на рынке труда. «Правительство» составляет этот список в конце текущего года на следующий. С 2021 года информацию об этом перестали публиковать на национальном правовом интернет-портале, где обычно размещают официальные документы. Эти данные если и удается узнать, то по публикациях в местных СМИ.