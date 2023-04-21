Лукашисты ввели изменение по рынку труда 21.04.2023, 16:44

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Оно касается самых «тунеядских» городов.

В Беларуси перестанут города областного подчинения включать в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Это предусмотрено постановлением «правительства», пишет «Зеркало».

По всей видимости, речь об областных центрах, а также о Новополоцке, Жодино, Бобруйске, Барановичах, Пинске. Теперь их не будут включать в список самых проблемных городов по безработице.

Примечательно, что в список самых «тунеядских» городов ранее попадали как раз Барановичи, Жодино, Бобруйск.

Уже несколько лет в Беларуси определяют районы и города с напряженной ситуацией на рынке труда. «Правительство» составляет этот список в конце текущего года на следующий. С 2021 года информацию об этом перестали публиковать на национальном правовом интернет-портале, где обычно размещают официальные документы. Эти данные если и удается узнать, то по публикациях в местных СМИ.

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