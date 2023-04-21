Белорусы летели в Варшаву, а неожиданно приземлились в Минске 21.04.2023, 17:00

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Пассажиры испытали шок.

В варшавском аэропорту Модлин проходят съёмки фильма про Беларусь. Читатель MOST Алексей обратил внимание, как польский аэропорт на время стал минским и успел удивить пассажиров.

Какой фильм снимают в аэропорту Модлин, журналисты выяснить не смогли. В пресс-службе аэропорта рассказали, что они не располагают информацией о съёмках.

Читатель Алексей предполагает, что картина может быть связана с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс в мае 2021 года.

— Не знаю, кто снимает этот фильм, не уточнили на площадке. Автобусы стояли синие на минских номерах, такси 7220, женщины в шубах, как из Советского Союза. Мы подошли и спросили, что происходит, а оператор поляк сказал, что Путин пошел ещё дальше и посмеялся, — рассказал Алексей.

Белорус отмечает, что в Модлине удалось воссоздать минский аэропорт и некоторые пассажиры на время почувствовали себя в Беларуси.

— Летели в Варшаву, а оказались в Минске. Только вышли из аэропорта и видим герб, пересматриваемся все между собой и в недоразумении «где мы находимся…». Мы опоздали на самолёт, который в понедельник летел из Италии и нам пришлось искать новые билеты, в итоге мы летели во Францию, а оттуда в Варшаву. Этим маршрутом я сам занимался. И вот прилетели в «Минск». Мои мысли: «Жесть, что за квест, почему мы такие косячные? Куда я билеты взял? Как такое возможно? Я точно видел польский язык на табло пока шёл к выходу, я точно помню польские цены в кафешке, не может быть, не может быть такого!» На несколько секунд я реально подумал, что мы в Минске. И друг говорит серьёзным голосом: «А что, ты не слышал, что объявляли что самолёт в Минске садится?». Это ещё вдвойне меня испугало, — сказал Алексей.

Возможно, «Минск» в аэропорту Модлина, это съёмки фильма Агнешки Холланд о мигрантах на белoрусско-польской границе. Картина будет рассказывать о кризисе на границе Польши и Беларуси. Главными героями станут мигранты из Сирии и Афганистана, жители Подляшья, а также сотрудники пограничной службы. Детали фильма держатся в секрете.

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