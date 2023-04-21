Секретные документы Пентагона: что именно узнал мир 21.04.2023, 17:09

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От контрнаступления Украины до онкологии Путина.

Утечка секретных документов американской разведки – одна из главных тем новостей последней недели. Эспрессо проанализировал, какие тайны и планы были раскрыты, и перечисляет главные «сливы», попавшие в сеть

Считавшиеся засекреченными первые документы американских служб безопасности стали появляться в сети в начале марта. Впрочем, в центре внимания СМИ они оказались через месяц, когда информация стала затрагивать тему российско-украинской войны. Эксперты обращали внимание, что не все данные можно считать проверенными и могут содержать немало манипуляций.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что «слитые» документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные Америки.

Пока Пентагон расследует инцидент с утечкой данных, а ФБР даже арестовало подозреваемого, документы продолжают публиковать разные издания. Касаются они не только Украины, России, но и Ближнего Востока, Китая, Индо-Тихоокеанского региона.

Эспрессо собрал самые главные истоки, известные на данный момент и так или иначе затрагивающие Украину.

Война в Украине

В документах много информации — прямой или опосредованной — о запланированном контрнаступлении Украины.

▪ количество готовящихся к наступлению украинских бригад;

▪ оружие: танки, бронетехника и артиллерия, предоставляемые западными союзниками Украины;

▪ одна из карт содержит информацию об условиях почвы в восточной Украине с наступлением весны;

▪ сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS;

▪ оговорка, что задержка с поставкой военной техники повлияет на подготовку и готовность к выполнению задач в установленные сроки и может привести к «скромным территориальным достижениям»;

▪ анализ проблем Украины с поддержкой жизненно важной противовоздушной обороны.

Ссылаются на СМИ и на вероятную дату запланированного «весеннего наступления»: 30 апреля 2023 года. Наступление будет осуществлять 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. Еще три дополнительных бригады будут полностью укомплектованы Украиной. «Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 американскую бронированную машину HMMWV», - говорится в одном из документов.

В январе США призвали Украину покинуть Бахмут , считая, что украинские войска будут «подвергаться риску окружения, если они не отступят в течение следующего месяца», - говорится в документе с грифом «совершенно секретно».

В документах упоминается присутствие в Украине западных спецназовцев, без уточнения их деятельности или месторасположения. Правда, указанное количество контингента невелико - до сотни (Великобритании -50, Латвии -17, Франции -15, США - 14 и Нидерландов -1). Министр обороны Украины Алексей Резников отрицал наличие в Украине спецназа НАТО и заявил, что в обнародованных документах «много информации, не соответствующей действительности». А в Белом доме объяснили, что военные «не воюют на поле боя», а речь идет о «небольшом военном присутствии США совместно с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам работать над подотчетностью ввозимых и вывозимых из Украины материалов».

Есть упоминания о количестве погибших с русской и украинской стороны.

▪ В одном документе представители американской разведки утверждают, что ФСБ обвинила министерство обороны страны «в сокрытии российских потерь в Украине».

▪ В другом документе говорится, что по состоянию на февраль россияне понесли потери от 190 до 223 тыс. солдат, в том числе до 43 000 убитых в боях, по сравнению потери украинцев составляют от 124 до 131 тыс., из которых до 17 500 убитых и от 109 до 113,5 тысячи раненых.

Reuters отмечает, что в одном из этих документов, размещенном на российских телеграмм-каналах, цифры потерь были грубо изменены, чтобы уменьшить российские и увеличить украинские.

▪ Элитный российский спецназ понес огромные потери еще в начале вторжения и для его восстановления нужны годы. Кроме того, российское командование использовало спецназ в качестве пехоты.

▪ Война в Украине, вероятно, будет продолжаться и после 2023 года. Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик и они не смогут захватить весь регион в 2023 году.

▪ Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы ударов по российским силам в Сирии, в частности, по наемникам из ЧВК «Вагнер», чтобы заставить Россию перебросить часть сил из Украины в Сирию. Удары планировались с использованием беспилотников с территорий, подконтрольных курдским отрядам, а Турция была проинформирована о таких планах.

После обнародования данных Госдеп высказался , что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины.

«Интересы» из России

У Владимира Путина - онкологическое заболевание, а высшее военное командование готово завершить войну

Секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов планировали саботировать войны против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить 5 марта войска на юг – именно в это время Путин не смог бы повлиять на ситуацию, ведь должен был начать курс химиотерапии.

Позиция других стран по украинскому вопросу

Сербия планирует предоставить или уже предоставила оружие Украине

В документе Пентагона перечислены «оценочные позиции» 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи. Сербия отказалась проводить учения украинских военных, но обязалась оказать летальную помощь или уже предоставила ее. Также отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем.

Президент Сербии Милош Вучевич уже опроверг такую информацию

Южная Корея обеспокоена поставками оружия Украине

Сеул не желает вооружать Украину, боясь настроить враждебно Россию. В отчете, основанном на данных радиотехнической разведки, есть разговор между советниками по национальной безопасности, которые переживают из-за давления США направить боеприпасы в Украину и их политикой не вооружать страны в состоянии войны. В качестве компромисса они размышляют об отправке оружия Польше.

Тайные планы Египта поставлять ракеты в Россию

Согласно документам, датированным февралем, в планах Египта было изготовить 40 тыс. ракет для России. Их производство и отгрузка должны были держаться в тайне, «чтобы избежать проблем с Западом». Это должно быть возмездием России за неназванную помощь раньше.

В ответ на обнародование таких планов власти Египта заявили, что Каир не принимал ни одной стороны в войне, а Белый дом – «что нет никаких признаков того, что Египет придает летальное оружие России».

Китай может сотрудничать с Россией

Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России «в качестве возможности представить НАТО как агрессора и может увеличить свою помощь России, если сочтет, что эти удары были значительными».

Китай отреагирует более решительно и, скорее всего, увеличит объем и количество материальных средств, которые он готов предоставить России, если украинские удары будут нанесены по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность, или если окажется, что они направлены против высшего российского. руководства», – говорится в документе.

Венгрия может помочь с перемещением оружия

Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия. В обнародованных данных говорится, что украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах «через воздушное пространство Венгрии».

Глава ООН слишком уступчив России

Антониу Гутерриш был настолько заинтересован в сохранении черноморского зернового соглашения (заключенном при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 г.), что был готов уступить требованиям России. Такая позиция «подрывала более широкие усилия привлечь Россию к ответственности» за войну.

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