За сколько сейчас можно купить земельный участок под Минском? 21.04.2023, 17:11

Цены стартуют от $890.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 38 лотов. Realt рассказал об итогах торгов.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (6), Демидовичский (1), Дзержинский (7), Добриневский (4), Путчинский (13), Станьковский (6) и г. Фаниполь (1).

В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. Лишь на один участок в д. Андриевщина подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 10 500 рублей, или 3 569 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Земельный надел оснащен только электричеством. На остальные участки заявок не поступило.

Напомним, что на аукционе в декабре прошлого года участок в Андриевщине продан за 21 436 рублей, или 7 832 доллара. Он также был оценен в 10 000 рублей. За лот боролись 2 человека.

На один предложенный на аукцион участок в Демидовичском сельсовете заявлений также не было.

А вот в Дзержинском сельсовете торги прошли по 6 из семи предложенных участникам аукциона лотам. На участки претендовали от 2 до 7 человек. По 7 заявлений было подано на участки в д. Дягильно (рядом – Дзержинск, 35 км от МКАД) и д. Ярошовка (3 км от Дзержинска, 36 км до МКАД). Кроме электричества имеется возможность подведения к будущим объектам строительства – жилым домам – газа. В ходе торгов цена на участок в д. Дягильно возросла до 75 817 рублей, или 25 770 долларов, в Ярошовке – до 45 950 рублей, или 15 618 долларов.

Напомним, что на декабрьском аукционе за участок в д. Большие Новоселки данного сельсовета, оснащенный водопроводом и электричеством, удалось выручить 20 750 рублей, или 7 581 доллар. На лот претендовали 3 человека.

В Добриневском сельсовете торги прошли по 2 участкам в д. Скворцы и д. Яновичи. На лоты претендовали по 3 и 2 человека.

В Путчинском сельсовете на лоты было подано от 1 до 4 заявок. На 7 участков заявлений не поступило. Самое большое количество заявок было подано на лот № 23. Надел расположен в д. Меньки. Он оснащен водопроводом и электричеством и был выставлен на торги за 3 000 рублей.

За лот удалось выручить 15 163 рубля, или 5 163 доллара.

Отметим, что на аукционе в декабре торги в данном сельсовете прошли по 3 участкам. Самое большое количество заявок — 8 — было подано на участок в аг. Волма. Земельный надел оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 5 500 рублей. Лот реализован за 21 000 рублей, или 7 672 доллара.

В Станьковском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. На 2 участка подали по одной заявке. Еще на 2 заявок не поступило.

В очередной раз не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене — за 53 680 рублей.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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