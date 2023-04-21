Обучение на танках Abrams и новая помощь союзников Украине: первые итоги встречи «Рамштайн-11» 21.04.2023, 17:21

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Международная поддержка Украины растет.

В пятницу, 21 апреля, состоялось первое заседание глав Министерств обороны в формате «Рамштайн-11», где речь шла о неотложных вопросах помощи Украине.

«Апостроф» публикует первые итоги заседания.

Перед заседанием украинские чиновники назвали следующие приоритеты:

- создание многоуровневой системы ПРО и ПВО;

- обучение бойцов ВСУ;

- получение артиллерийских боеприпасов;

- снабжение дальнобойного оружия;

- снабжение западных истребителей;

- создание плана пособия на весь 2023 год.

Итоги «Рамштайна-11»

По информации Associated Press, на заседании было принято решение о том, что в июне 2023 года для украинских танкистов начнутся учения на танках Abrams M1A1 SA. Маневры продлится около 2,5 месяца. Подготовку пройдут 250 военных вместе с техниками.

Издание Express пишет о вероятности того, что США передадут более 31 танка, ведь на такое количество необходимо 124 танкиста.

В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что совместные действия союзников позволили за последние несколько месяцев создать девять механизированных бригад, что усилит украинскую армию на поле битвы. По его словам, Украина получила общую помощь от союзников на 55 млрд долларов.

В частности, был подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также Резников заявил, что подписал меморандум об углублении сотрудничества со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

- Мы углубляем сотрудничество на основе общих целей – мира и безопасности для наших стран и всего континента. Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения, - сказал чиновник.

Известно, что Канада сообщила, что вскоре предоставит новый пакет военной помощи почти на 29 млн долларов. Передадут ВСУ:

- 3,3 млн литров горючего;

- 16 радиостанций для танков Leopard 2;

- 40 снайперских винтовок Prairie Gun Works;

- медицинские аптечки;

- модульные мосты для форсирования водных помех.

После заседания Резников провел отдельную встречу с коллегой Ллойдом Остиным и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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