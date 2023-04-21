США ударили по «теневому флоту» России 21.04.2023, 17:31

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Крупнейший перевозчик нефти в Индию лишен международной страховки.

Теневой флот из десятков танкеров, который возит российскую нефть в Азию в обход санкций Запада, попал под прицел США, пишет Finanz.

Зарегистрированная в Индии Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из России, лишилась международной страховки из-за нарушения механизма «потолка цен», сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Компания со штаб-квартирой в Мумбае, о которой мало кто знал до прошлого года, собрала флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей и стоимостью $1,4 млрд. Почти все суда заходили в российские порты и вывозили нефть или нефтепродукты, показал анализ Vortexa.

В рамках санкций, вступивших в силу с 5 декабря, такие поставки разрешены лишь в том случае, если нефть продается дешевле $60. Gatik нарушала этот принцип, и была лишена страховых услуг от Американского клуба страховщиков.

Он входит в Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая обеспечивает страховкой более 90% мировых морских перевозок.

По словам источника Bloomberg, Gatik осталась без страховки на условиях «защита и возмещение», которая в частности покрывает риски разлития нефти. Без нее танкерам компании может быть закрыт доступ в порты и в проливы - например, турецкие Босфор и Дарданеллы.

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