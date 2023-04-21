Переполох в стране отчужденного спокойствия 1 Telegram-канал «Рывок и прорыв»

21.04.2023, 19:02

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Волнение, удивление, испуг.

Реакция в России на историю со случайным падением «авиационного боеприпаса» в Белгороде , показательна. Волнение, удивление, испуг.

Но представьте, что подобное случилось в Украине. Насколько можно судить по сообщениям медиа, там это – не просто обычная история, а куда более страшная история. Происходящая на протяжении многих месяцев.

Так что жители нашей страны (в первую очередь, Белгорода) после случившегося могут постараться мысленно представить себя, скажем, жителями Харькова. Попытаться выйти из состояния отстраненности.

И вот еще какой вопрос возникает: если у министерства обороны РФ возможны ошибки на территории России, то разве невозможны они во время интенсивных боевых действий в Украине? Когда целились в военный объект, но попали в гражданский? Но что-то мы не слышали, чтобы ведомство Сергея Шойгу говорило о том, что проводит проверку достаточно регулярных сообщений о попаданиях в гражданские объекты. Что необходимо было бы делать.

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