закрыть
21 апреля 2023, пятница, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси подешевеют дизель и бензин

2
  • 21.04.2023, 19:12
В Беларуси подешевеют дизель и бензин

Стоимость упадет на 1 копейку.

Стало известно, что автомобильное топливо снова подешевеет в Беларуси со вторника, 25 апреля. Об этом информирует концерн «Белнефтехим».

Традиционно, стоимость дизеля и бензина снизится на 1 копейку. Вот какие цены на автомобильное топливо будут установлены на АЗС страны с 25 апреля. Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,28 рубля. Что касается бензина АИ-95-К5-Евро, то его стоимость составит 2,38 рубля, а бензин АИ-98-К5-Евро будет стоить 2,60 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 25 апреля составит 2,38 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов
Ошибка Лулы
Ошибка Лулы Виталий Портников