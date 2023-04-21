В Беларуси подешевеют дизель и бензин 2 21.04.2023, 19:12

Стоимость упадет на 1 копейку.

Стало известно, что автомобильное топливо снова подешевеет в Беларуси со вторника, 25 апреля. Об этом информирует концерн «Белнефтехим».

Традиционно, стоимость дизеля и бензина снизится на 1 копейку. Вот какие цены на автомобильное топливо будут установлены на АЗС страны с 25 апреля. Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,28 рубля. Что касается бензина АИ-95-К5-Евро, то его стоимость составит 2,38 рубля, а бензин АИ-98-К5-Евро будет стоить 2,60 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 25 апреля составит 2,38 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».