Самый простой способ прекратить войну в Украине 8 Дмитрий Галко

21.04.2023, 19:25

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Дмитрий Галко

Это не просто абсолютно нормально, но и гуманно.

«Самый простой способ прекратить войну в Украине - это убить Путина». Под таким заголовком 17 апреля вышел материал в немецком издании Die Welt. Это интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, экспертом по ядерному вооружению, чьи слова и были вынесены в заголовок. Телеканал «Царьград» решил, что фамилия журналиста - не просто так, а намек на способ убийства и что он, возможно, родственник покушавшейся на Ленина эсерки Фанни Каплан. Соловьев назвал публикацию «казусом белли» и в очередной раз пригрозил ядерным ударом, заявив, что «нацистский режим Шольца должен быть стерт с лица земли».

Немецкое издание заголовок статьи, к сожалению, изменило. И это - дурной знак. Не надо бояться обсуждать убийство Путина. На кону судьба не только Украины, но и всего мира. Когда на одной чаше весов существование планеты, а на другой - жизнь одного психопата, это вовсе не «проблема вагонетки». Нет такой моральной дилеммы - убивать или не убивать того, кто готов убить тебя. Вопрос только в том, кто будет первым. Грета Тунберг должна быть на обложках журналов всего мира с плакатом «Убейте Путина - спасите планету!». Потому что ничто ей не угрожает сегодня больше, чем он.

Но дело не только в нем. Конец должен быть положен самой возможности ядерного шантажа. Миру необходима нулевая толерантность к нему. Вякнул что-то про «ядерный пепел» - получи пулю в лоб. Чтобы каждый потенциальный психопат с ядерной кнопкой знал - с ним будет то же самое.

Не то чтобы убийство Путина совсем не обсуждалось. Оно обсуждается, но не слишком массово и очень уж осторожно. Иногда на индивидуальном уровне: «Убил ли бы я Путина, будь у меня шанс?» Иногда - на коллективном: «Могли бы мы убить Путина? Возможно. Но стоит ли?» Или как реальную опцию в будущем при определенных условиях: «США могли бы устранить Путина в случае нанесения им ядерного удара по Украине».

Откладывать это на после нанесения ядерных ударов - самоубийственное поведение. Когда первые ядерные удары будут нанесены, времени «на подумать» уже не останется. А они будут нанесены почти неизбежно, если продолжится политика отрезания хвоста по частям, с одновременными попытками договориться. О чем вы с ним договориться собираетесь? Ему нужен такой мир, который он может вертеть на своей ядерной боеголовке. На меньшее Путин не согласен. Он уже вцепился в него зубами - и либо будет убит, либо станет терзать его дальше.

Рассуждения о том, что к власти в России может прийти кто-то еще худший, абсурдны. Худший, чем тот, кто поставил мир на грань ядерной катастрофы, серьезно? Третий Рейх после самоубийства Гитлера просуществовал ровно неделю. Геббельс был не лучше Гитлера, но рейхсканцлером он пробыл всего один день - и тоже убил себя. Других упоротых во всей Германии не нашлось. Оказалось, что всем хочется жить. Да, для этого потребовались оккупация значительной части страны и беспощадные бомбардировки, но эти поймут быстрее, можете быть уверены. Российское общество, безусловно, больно. И не один Путин за все в ответе. Но он - та самая игла в яйце империи. Сломав которую, можно ее победить. Такой вариант быстрее и надежнее затяжной войны, которая имеет все шансы перерасти в ядерную в любой момент.

У меня нет ресурсов, чтобы убить Путина. Я не знаю, как это технически можно осуществить. При помощи статуэтки, отряда супергероев или управляемых искусственным интеллектом микродронов-убийц. Но мне понятно, что когда на кону выживание всего мира - эта опция должна реально рассматриваться. Поэтому призываю коллег во всем мире не пугаться воплей путинской обслуги. Обсуждать убийство Путина и призывать к нему. Это не просто абсолютно нормально, но и гуманно.

Дмитрий Галко, «Грани»

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