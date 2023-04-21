Украинская аэроразведка ударила по скрытому российскому блиндажу
- 21.04.2023, 19:44
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Видеофакт.
Аэроразведчики 103-й отдельной бригады теробороны отследили скрытый блиндаж, в котором засели враги. После отработки артиллерии один из оккупантов пытался скрыться в соседнем блиндаже, но не успел добежать. ВСУ ликвидировали захватчика.
Видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.
«Российский оккупант мог бы спокойно жить у себя дома, если бы не полез в Украину выполнять преступные приказы Путина. Теперь навсегда останется лежать где-то в поле…», - написали в сообщении к видеоролику.