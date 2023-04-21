БелАЭС в прошлом году больше половины времени простаивала

БелАЭС в прошлом году больше половины времени простаивала1
- 21.04.2023, 19:52
АЭС под Островцом не вырабатывал электроэнергию почти 55% времени.
В отчете МАГАТЭ о состоянии ядерной энергетики в мире сообщается, что в прошлом году БелАЭС больше половины времени простаивала.
Из отчета следует, что в 2022 году первый энергоблок Белорусской АЭС под Островцом не вырабатывал электроэнергию почти 55% времени. Всего же было выработано около 4,4 млрд кВт•ч электроэнергии.
Коэффициент использования установленной мощности с момента запуска первого энергоблока составил 50,2%.
В прошлом году первый блок БелАЭС останавливали на плановый ремонт в апреле. Предполагалось, что ремонт продлится до июля, но после энергоблок подключили к сети только в ноябре.
По информации Белстата, в 2021 году в Беларуси всего было выработано 41 млрд кВт*ч электроэнергии, в 2020 году — 38,7 млрд кВт*ч.