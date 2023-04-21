БелАЭС в прошлом году больше половины времени простаивала 1 21.04.2023, 19:52

АЭС под Островцом не вырабатывал электроэнергию почти 55% времени.

В отчете МАГАТЭ о состоянии ядерной энергетики в мире сообщается, что в прошлом году БелАЭС больше половины времени простаивала.

Из отчета следует, что в 2022 году первый энергоблок Белорусской АЭС под Островцом не вырабатывал электроэнергию почти 55% времени. Всего же было выработано около 4,4 млрд кВт•ч электроэнергии.

Коэффициент использования установленной мощности с момента запуска первого энергоблока составил 50,2%.

В прошлом году первый блок БелАЭС останавливали на плановый ремонт в апреле. Предполагалось, что ремонт продлится до июля, но после энергоблок подключили к сети только в ноябре.

По информации Белстата, в 2021 году в Беларуси всего было выработано 41 млрд кВт*ч электроэнергии, в 2020 году — 38,7 млрд кВт*ч.

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