Воронеж все ближе 1 21.04.2023, 19:59

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На приграничный город могла упасть новейшая российская бомба.

Вчера, 20 апреля, около 22:00 в Белгороде на пересечении улиц Ватутина и Губкина произошел сильный взрыв. На месте происшествия образовалась двадцатиметровая воронка.

Взрывная волна забросила один из стоящих рядом с эпицентром автомобилей на крышу соседнего магазина. Повреждено еще несколько машин. В окрестных зданиях выбиты стекла. В доме на улице Шаландина серьезно пострадали несколько квартир. Повалены столбы линии электропередачи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде «произошел взрыв», а позже уточнил, что пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации. Согласно сообщению Минобороны РФ, во время пролета Су-34 над областным центром произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса».

В пророссийских телеграм-каналах накануне происшествия появлялась информация о готовящейся бомбардировке Украины. Так, телеграм-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» писал, что российская авиация вылетела и «на подвесах ФАБ-1500» (фугасная авиабомба большой мощности).

«Судя по размерам воронки и оказавшемуся на крыше магазина автомобилю, авиабомба была массой от 500 до 1500 кг, — объясняет «Новой-Европа» исследователь Кирилл Михайлов. — Причем речь может идти не о свободнопадающей бомбе, а о боеприпасе, оснащенном универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это новый тип российского вооружения появился не более двух месяцев назад и последние недели активно применяется. Министерство обороны РФ старается держать в секрете даже внешний вид этих бомб».

По словам Кирилла Михайлова, российский УМПК представляет собой аналог американского комплекта JDAM, преобразующего обычные неуправляемые авиабомбы в высокоточные. Подобный снаряд, запущенный со значительной высоты и при большой скорости, может планировать на несколько десятков километров и бить по заданным заранее координатам. Российской авиации теперь проще поражать цели за пределами действия украинских средств ПВО. Причем, какими бы «высокоточными» эти бомбы ни назывались, они попадают и по гражданским объектам. Михайлов утверждает, что, нанося удар по Харьковской области, российские самолеты, запуская бомбу с УМПК, находятся над российской территорией и часто пролетают над расположенным у границы Белгородом.

По словам нашего собеседника, ждать от российского министерства обороны публикации результатов проведенного расследования не стоит. В военном ведомстве, как всегда, попытаются скрыть всю информацию. Удивительно, что Москва вообще признала факт падения российской бомбы на российский город.

«Что-то пошло не так, — продолжает рассказ Кирилл Михайлов. — Мы говорим о достаточно новом, относительно технологичном виде вооружений. Бомба могла без команды пилота отделиться от самолета.

Либо запуск был произведен штатно, но, к примеру, не сработал механизм раскрытия крыльев модуля УМПК, после чего она просто упала прямо на город. Дефекты и проблемы бывают у любого свежего вида оружия. Не исключено, что инцидент — не последний».

При этом Михайлов рассказывает, что на данный момент на вооружении Украины нет средств для того, чтобы сбивать бомбы с УМПК. В этой ситуации помогли бы истребители F16, которые Украина давно просит у западных партнеров. Эти самолеты позволили бы атаковать ракетами «воздух–воздух» российские бомбардировщики на значительном расстоянии.

Не первый раз!

«Судя по размеру воронки, речь идет о полутонной бомбе типа ФАБ500, — рассказывает «Новой-Европа» свою версию произошедшего военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Случайного сбрасывания быть не может — на этот случай существует несколько предохранителей. Вижу два варианта: несанкционированный сход бомбы с пилона мог произойти в результате нештатного срабатывания механизма сброса или поломки зацепов. Виной тому мог стать, например, резкий маневр

с недопустимой перегрузкой. Более вероятно, что речь идет о новейшей российской разработке — корректируемой бомбе с крылышками, которые позволяют планировать к цели на значительное расстояние. Такой набор может крепиться на тот же ФАБ 500. Это «сырое» вооружение. С ним уже происходили подобные происшествия. Около месяца назад в Донецке нашли авиационную бомбу, а неподалеку от нее — такие вот крылышки. Ясно, что после того как сделанный на коленке комплекс управления и коррекции отделился, бомба упала вертикально вниз».

Вот как описывали случай с авиабомбой в «ДНР» российские паблики 12 марта текущего года: «В Донецке на одной из улиц Куйбышевского района была найдена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500, упавшая вследствие технической неисправности с борта российского бомбардировщика. Однако самое интересное, что в 500 метрах от находки был обнаружен блок управления и коррекции, делающий из обычной неуправляемой авиабомбы планирующий высокоточный боеприпас. Скорее всего, блок отвалился от бомбы во время падения и удара об землю. Также на фотографиях изделия отчетливо видны крылья».

Роман Свитан уверен, что, прицеливаясь на цели в Харькове, российские летчики осуществляют сброс корректируемых бомб именно над Белгородом, так как это наиболее удобный участок для такой операции.

Георгий Александров, «Новая газета. Европа»

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