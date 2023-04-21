Российские оккупанты заговорили о завершении войны 21.04.2023, 20:23

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Украинская разведка объяснила, кто за этим стоит.

В России все чаще звучат заявления о прекращение «спецоперации», мол, это произойдет уже в скором времени - остался месяц-полтора.

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов напомнил, что заявления с призывами прекратить «СВО» делал даже приближенный к Путину главарь «Вагнера» Евгений Пригожин. Однако он это говорит не только лично от себя, но и от своих «патронов, часть из которых обитает в кремлевских башнях».

«Они прекрасно понимают, что Российская империя - отсталая, деградирующая в современном виде не сможет долго вести эту войну. В геополитическом плане они уже проиграли ее с треском. Единственная возможность выйти из ситуацию - пытаться заморозить на имеющейся линии ситуацию и, использовав инструменты пропаганды и зомбирования собственного населения, объявить о том, что «таким был план», в 185+ тысяч уничтоженных рашистов - это тоже все было по плану», - отметил Юсов.

В этом и заключается логика заявлений высокопоставленных людей из окружения Путина относительно окончания войны. Однако у свободного мира-своя логика. Она заключается в освобождении всех территорий Украины к границам 1991 года.

Отдельно Юсов отметил, что у России нет масштабной схемы вербовки иностранных наемников до войны против Украины. Страна-оккупант рассчитывает на собственное население - Россия «одинока в этой ситуации». Личным составом ей не помогает никто из союзников.

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