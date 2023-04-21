Как россиянин планирует рулить хоккейными «Динамо» и сборной Беларуси 21.04.2023, 20:31

Дмитрий Квартальнов

После назначения он сразу же начал хвалить Лукашенко.

11 апреля стало известно, что минское «Динамо» и сборную Беларуси возглавил 57-летний россиянин Дмитрий Квартальнов. В «Динамо» заявили, что клубный контракт с тренером рассчитан на год, однако позже коуч заявил, что договор подразумевает трехлетнее сотрудничество. Также в прессе появилась информация, что сразу после назначения игрокам «Динамо» начал настойчиво предлагать сотрудничество российский агент – сын Дмитрия Никита Квартальнов, пишет «Трибуна».

Новому тренеру минского «Динамо» регулярно адресуют вопросы про блат – родня не раз играла в его клубах, клиенты сына-агента тоже

Уже в должности тренера двух главных хоккейных команд в Беларуси Квартальнов раздал несколько интервью. Вот что успел наговорить россиянин о своей будущей работе.

Сразу же восхвалил Лукашенко

В первом же интервью в новом для себя статусе, причем российскому СМИ, Квартальнов восхвалил белорусский режим. Собственно, по самому согласию работать в команде, которая закончила сезон поражением в матче с командой Лукашенко, было очевидно, что все зверства, которые остаются на счету режима, для Квартальнова не проблема. Однако тренер сразу же пошел дальше – отвечая совсем на другой вопрос, отдельно назвал Лукашенко «президентом страны», а тот факт, что Александр играет в хоккей – одним из «больших плюсов». Впрочем, этим ода Квартальнова не ограничилась – он заявил, что Беларусь якобы является «республикой, которая живет хоккеем».

Выступил против молодых в Америке

Уже после назначения Квартальнова все еще влиятельный в «Динамо» прорежимник с пятилетним баном ИИХФ Дмитрий Басков говорил о том, что «клуб продолжит быть трамплином для талантливых белорусских хоккеистов». Вторил его словам и сам тренер, подтвердив, что ставка будет сделана именно на молодых местных. Однако при этом Квартальнов заявил, что не даст кому-либо привилегий, и «в «Динамо» в равных правах будут белорусы, европейцы и североамериканцы».

В целом тренер нашел, что в белорусском хоккее «уделяют очень большое внимание развитию игроков». При этом Квартальнов обнаружил большой минус – ранние отъезды хоккеистов в североамериканские лиги. Тренер хочет, чтобы молодые игроки не уезжали за океан, чтобы пробиваться наверх через тамошние юниорские чемпионаты, а оставались дома ради шанса в КХЛ, где якобы «уровень намного выше, чем у заокеанских низших взрослых лиг».

Натурализовать готов только «мальчишек»

Зашла речь и о натурализации – важном вопросе в белхоккее. Коуч ответил, что «свои будут в приоритете». Квартальнов не видит смысла затыкать взрослыми иностранными хоккеистами дырки только ради выступлений на чемпионатах мира (где сборная Беларуси сейчас и так не выступает из-за бана ИИХФ в ответ на войну в Украине). Тем более Квартальнов опасается, что такие игроки легко откажутся от приглашения в сборную после тяжелого сезона – как, к примеру, это сделал защитник Ник Бэйлен в 2018-м, предпочтя кэмпу сборной отдых с невестой в Дубае.

Однако Квартальнов не имеет ничего против приглашения в сборную иностранца, если это «молодой мальчишка, который готов приехать [в Беларусь] развиваться» – тогда возможны «длительные отношения», а в этом уже есть смысл.

В сборной будет набирать тонус к сезону КХЛ

От своего назначения в сборную Беларуси в довесок к «Динамо» Квартальнов, по его заявлению, оказался «горд и счастлив» – и вообще изначально рассматривал предложение из Беларуси комплексно. Теперь до конца весны сборную под руководством Квартальнова ждет 8 матчей против команды «Россия 25» (что-то типа второй сборной) и еще один против сборной Казахстана. Эту программу тренер воспринимает как хорошую возможность попрактиковаться перед КХЛ после годичной паузы в тренерской работе. «Как раз вольюсь и к новому сезону буду в хорошем тонусе», – описал свои ожидания Квартальнов.

Квартальнов уже собрал первый кэмп – он начался 17 апреля. Тренер вызвал 41 игрока из клубов КХЛ, МХЛ, ВХЛ и Экстралиги (без «Немана» и «Металлурга», у которых пока финал плей-офф). Команда работает двумя отдельными группами: более опытные и молодые.

Квартальнова считают «глотком воздуха» и ждут его подвигов

Уже высказался о Квартальнове вызванный в кэмп сборной белорусский защитник нижегородского «Торпедо» Даниил Бокун, который ранее жаловался, что Крэйг Вудкрофт не дал ему шанса в «Динамо». Бокун думает, что Квартальнов станет для «зубров» «глотком свежего воздуха», а команде окажется полезным «новое видение игры» от тренера. Хвалил коуча и Басков – назвал его «тренером с большими и, главное, оправданными амбициями».

Только положительные аспекты в тренерской рокировке увидел и прорежимный глава ФХБ Александр Богданович, у которого после личного общения с тренером остались хорошие впечатления. Теперь Богданович ждет от Квартальнова «подвигов с белорусскими хоккеистами».

А вот бывший тренер сборной Беларуси Иван Кривоносов главным плюсом Квартальнова считает то, что он говорит по-русски, – и вообще в Беларуси могли выбирать любого из числа русскоязычных «толковых специалистов, которые чего-то добились».

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