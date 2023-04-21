Новые BMW будут производить наполовину из переработанных материалов 21.04.2023, 20:38

Проект поддержало правительство Германии.

BMW Group сотрудничает с представителями отрасли переработки вторсырья, перерабатывающими предприятиями и научным сообществом для изучения так называемой циклической экономики в автомобильном производстве, пишет сайт «24 телеканал».

Проект Car2Car, поддержанный грантом в 6,4 миллионов евро от Федерального министерства экономики и борьбы с климатом Германии, направлен на исследование материалов алюминия, стали, стекла, меди и пластика.

Проект направлен на разработку инновационных методов демонтажа и автоматизированной сортировки для повышения качества вторсырья, полученного в результате переработки изношенных автомобилей. Цель состоит в том, чтобы увеличить долю вторичных материалов, используемых в новых моделях BMW, примерно с 30 до 50 процентов.

Возможность вторичной переработки материалов уже учтена при разработке новых моделей. Проект обеспечит репрезентативный спектр вышедших из эксплуатации транспортных средств от Mini до автомобилей Rolls-Royce с двигателями внутреннего сгорания, подключаемыми к сети гибридными системами и полностью электрическими силовыми агрегатами. Партнеры проекта будут искать пути улучшения замкнутых потоков транспортных средств и оценят, как ограничение потока материалов в транспортные средства влияет на качество и чистоту вторсырья.

Цель Консорциума Car2Car рекомендует инновационную структуру, которая позволит эффективной циркулярной экономике обеспечивать большую добавленную стоимость в будущем, чем это возможно с помощью традиционных линейных технологических цепочек. Цифровые технологии и искусственный интеллект могут автоматизировать и ускорить процесс переработки, который выполнялся вручную. Процесс демонтажа может быть частично или полностью автоматизирован с помощью роботизированных технологий.

Интеграция систем оптического и искусственного интеллекта обнаружения и сортировки повторно используемых материалов может значительно улучшить качество и чистоту материалов. В рамках проекта будет разработана сенсорная технология с использованием обнаружения материалов на основе ИИ и других спектроскопических методов для идентификации различных стальных и алюминиевых сплавов для получения сырья с более высокой степенью чистоты.

BMW Group возглавляет другой проект консорциума Future Sustainable Car Materials, работающий над инновационными технологическими маршрутами и концепциями материалов для устойчивого использования вторичных материалов и уменьшения углеродного следа сырья, такого как сталь и алюминий.

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