США начали охоту на управляющих активами российских олигархов 1 21.04.2023, 21:00

4,142

Для этого используются новые методы.

В погоне за активами попавших под санкции россиян американские власти используют новые методы.

«Мы не просто посылаем повестку и надеемся, что люди все нам расскажут, – пояснил Bloomberg Эдам Эдамс, директор рабочей группы «Поймай клептократа» при Министерстве финансов США, имея в виду тех, кто помогает олигархам и пособникам путинского режима прятать их активы. – Мы засылаем наши источники. Проводим операции под прикрытием. Используем информаторов, ордеры на арест и тайные действия».

Подобным методам Эдамсу учиться не надо – он был заместителем прокурора Манхэттена и боролся с организованной преступностью. Его группа активно использует различные подходы, в том числе ордеры и показания под присягой, чтобы заставить компании-пустышки, с помощью которых скрываются истинные владельцы активов, раскрыть как можно больше информации. Это, например, заставило страховые компании отменить полисы для самолетов, которыми летали богатые россияне, в результате чего их эксплуатация фактически была прекращена, пояснил Эдамс.

Но теперь группа «Поймай клептократа» идет еще дальше, пытаясь добраться до людей в других юрисдикциях и офшорах, фирмах, занимающихся управлением активами, финансовыми консультациями, юридическим сопровождением операций по сокрытию активов, в хедж-фондах и фондах прямых инвестиций. В то время как банки в США и Западной Европе достаточно эффективно соблюдают санкции, «есть в мире такие места, где подобной культуры не существует», поясняет Эдамс.

Приоритетной целью его группы теперь становятся люди, содействующие попавшим под санкции россиянам в сокрытии активов. Под это определение, по словам Эдамса, подходят «люди в банках, которым плевать на санкции США или отмывание денег, или очевидное мошенничество»:

Есть офшорные инвестиционные советники разных мастей или юридические фирмы по всему миру, которые организуют такого рода работу путем создания эскроу-счетов или регистрации компаний-пустышек.

О первых результатах такого подхода стало известно на днях. США и Великобритания ввели санкции против нескольких компаний, граждан и резидентов Кипра. Христодулоса Вассилиадеса США обвинили в сотрудничестве с Алишером Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса — в работе на Романа Абрамовича: они помогали миллиардерам переписывать активы на родственников и трасты, чтобы спрятать их от санкций.

Эдамс также хочет расширить возможности Минфина по передаче конфискованных активов Украине. После начала войны США уже арестовали яхты, недвижимость и частные самолеты россиян на общую сумму более $500 млн. Конгресс недавно разрешил конфисковывать активы за нарушение санкций; но пока Украине разрешено перевести, по словам Эдамса, «каплю в море» – $5,4 млн.

Между тем, под это определение не попадают самолеты, передвижение которых ограничено мерами экспортного контроля. Поэтому Эдамс и заместитель министра юстиции Лайза Монако на этой неделе попросили Конгресс расширить возможности ведомства, разрешив передавать Украине активы и средства, вырученные при пресечении нарушения как раз экспортных санкций. Ранее США арестовали два самолета Абрамовича за то, что они после введения ограничений пытались вылететь из США. Миллиардер оспаривает этот шаг в суде.

Эдамс надеется, что дополнительные полномочия позволят на порядок увеличить суммы, которые можно будет направить на восстановление Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».