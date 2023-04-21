«Определенным этапом данного проекта был тайный визит немецкого депутата в Беларусь» 21.04.2023, 21:42

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Как Кремль готовил пророссийскую партию в Германии.

Политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале прокомментировал планы Кремля по созданию в Германии пророссийской коалиции в Бундестаге — союза «левых» и «правых».

Washington Post публикует обширный материал о «немецких планах» Кремля, который а) демонстрирует весьма низкий уровень экспертизы и непонимание динамики политических процессов в Германии (что не удивляет) и б) ставит в неудобное положение политические силы, которые некогда открыто симпатизировали России, а теперь если и сочувствуют Кремлю, то действуют более осторожно.

Добытые европейскими спецслужбами документы из АП РФ показывают, что Кремль еще во второй половине прошлого года делал ставку на создание новой политической силы в Германии, которая будет выступать с пророссийских позиций, станет мотором антивоенного движения и возглавит борьбу с антироссийским санкциями. Проект был запущен скорее всего по прямому указанию Путина, считающего себя «экспертом по Германии», а координировал его реализацию первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

Новой политической силой должен был стать альянс правых популистов из «Альтернативы для Германии» и «Левой партии», а роль лидера партии «Национального единства» была уготована самому популярного политику «Левой партии», в прошлом регулярной гостье канала RT Саре Вагенкнехт.

Сама Вагенхкнет контакты с Москвой, разумеется, отвергает, но в публикации WP отмечается, что Кремль поддерживал связи как минимум с одним человеком из окружения политика, а также с рядом членов «Альтернативы для Германии». Определенным этапом данного проекта был вероятно и тайный визит депутата Бундестага от «АдГ» Петра Быстрона в Беларусь в ноябре 2022 года, который упоминается в публикации.

Кремль не ограничивался, однако, лишь поддержкой «партийного проекта». Ставка делалась и на изменение общественного мнения – в частности с помощью дезинформации, антиевропейских и антиукраинских акций в социальных сетях и организации протестов.

Можно ли сказать, что российская затея провалилась? В целом, да! Слухи о грядущем создании «партии Вагенкнехт» появились еще осенью, но пока так и остались слухами. «Движение за мир», которое стремится создать Вагенкнехт, провело ряд акций, но серьезных успехов пока не достигло. Пророссийские настроения в немецком обществе хотя и присутствуют (особенно в восточной части страны), но носят скорее маргинальный характер.

Публикация WP наносит удар по репутации Вагенкнехт и делает создание новой партии маловероятной. Слишком уж очевидной будет теперь игра на стороне Кремля.

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