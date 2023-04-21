Шойгу идет на дно 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

21.04.2023, 21:55

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Цели войны провалены.

Нештатный сход боеприпаса в Белгороде с самолета Су-34 стал причиной взрыва, изрядных разрушений и паники в приграничном областном центре. Эпизод вскрыл огромный пласт проблем. Имеет место аховское головотяпство, присущее запасному составу «второй армии мира».

Почему после страшной трагедии в Ейске бомбардировщики летают над городской застройкой? Такое ощущение, будто местное население уже списали и не делают разницы между ними и условным врагом. Белгородцы на своей шкуре испытали, каким образом «освобождается» население Донбасса и Украины, и проклинают всю вертикаль кремлевских дегенератов, принесших войну внутрь страны. А ведь не ровен час все приграничье превратят в ландшафт «ЛДНР».

Вскрылась и российская машина пропаганды: вовсю звучали избитые темники об атаке ВСУ. Признание бомбардировки Белгорода самими ВКС наводит на мысль, сколько десятков подобных нештатных и ненамеренных случаев уже было в течение войны? Сколько убийственных «успехов» росармии были приписаны врагу? Пора серьезно задуматься. Дальше будет еще хуже. У РФ остается ядерный арсенал, который может также непредвиденно дать о себе знать возле какого-либо российского города-миллионика. Тогда думать будет слишком поздно.

По хорошему, великий тувинский батыр Шойгу после ЧП должен позорно уйти со своего поста, а командование ВКС – быть разогнано к чертовой матери, но конечно же, этого не будет. У стратега всех времен и народов на скамейке запасных нет никого. Неровен час подумают, что цели «СВО» провалены, а Пригожин был прав, когда предлагал закогтиться на отжатом. А значит, и сам Путин – трепло огородное и жалкое ничтожество. Нет, команда поражения будет и дальше уродовать страну и жизни миллионов россиян. А те, кто против, – «просто не мужики».

Развал в ВКС наложился на начало большой чистки на флоте. Все верно: оказывается, разложение в буквальном смысле коснулось не только армейских частей, но и морской компоненты. Просто после гибели флагмана ЧФ крейсера «Москва» эту тему загнали под ковер. Сейчас Путин решил подкрепить разбитые армейские кулаки флотскими ластами, но они, оказывается, склеились.

С 14 по 20 апреля проводилась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте. Официально она подтвердила «высокую готовность к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», однако, как говорится, есть нюансы.

Несмотря на бравурные реляции Шойгу в дни проверки, в отставку был отправлен командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Он 12 лет руководил самым «молодым» флотом России. После смещения адмирала его для проформы назначили на должность главы штаба по центрам военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Одной из причин удаления Авакянца стало ужасное состояние вверенного ему флота. Провалены учения по блокировке высадки десанта вероятного противника на Курилах и Сахалине. Собственно, для этой цели весь ТОФ и создавался. Обращает внимание также тот момент, что из-за провалов в зоне «СВО» пока не пострадал ни один генерал вроде неудачника Суровикина, а тут целого адмирала сожрали. Значит, было нечто весьма серьезное.

Интересная деталь: устранение Авакянца прошло на фоне сообщений о списании на металл флагмана Северного флота, тяжелого ракетного атомохода «Петр Великий». Это гордость всего флота – самый крупный неавианосный боевой корабль в мире! Но денег на его модернизацию нет, а потому корабль идет на распил.

Устранение Авакянца и демонтаж «Петра Великого» подчеркивают неспособность РФ ходить в далекие морские походы, а также наличие огромных дыр в обороне морской акватории РФ. По слухам, Авакянц помимо прочего лично послал Шойгу с его просьбами отправлять морпехов подыхать на Донбассе. На ТОФ назревал большой бунт. Теперь усмирять и выпихивать на войну в Украину морячков с Дальнего Востока будет балтиец адмирал Лиин. И так будет продолжаться, пока Шойгу окончательно не уйдет на дно. Знать бы, где это дно?

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