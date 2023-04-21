В Минске продают товары с наклейкой «Запорожская область, Россия» 21.04.2023, 22:15

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Продавцов и импортера это не смущает.

В минском ЦУМе продаются товары с недавно оккупированных территорий Украины, при этом на этикетке они помечены как российские. Внимание на это обратил один из Telegram-каналов. «Зеркало» узнало у продавцов и импортеров, что происходит. Собеседников такое положение дел не смутило.

В объектив Telegram-каналов попала форма для выпечки хлеба предприятия «Силумин», которое находится в поселке городского типа Приазовское Запорожской области Украины. Эта территория временно оккупирована. На этикетке изделия написано: Запорожская область, Россия, хотя под ней наклеена другая — на украинском и русском языках. На ней просматривается «Украина» в графе «Производитель». Также там можно прочитать дату изготовления — 2021 год, что значит, что покупателя обманывают, указав на свеженапечатанной март 2023-го.

ЦУМ: «Значит, поменялась уже страна»

Журналистка «Зеркала» как обычная покупательница позвонила в ЦУМ. В инфоцентре предложили пообщаться с отделом посуды, там подтвердили: такие формы действительно продавались.

— Вас смущает производитель, страна или что? — уточнила сотрудница.

— Ну, меня смущает, что Запорожская область — это Украина, а написано, что Россия.

— Ну, это буквально последние поставки. Значит, уже поменялась страна, — ответила женщина и уточнила, что таким товар привозят поставщики. — Сейчас же с войной этой связано, вы же сами понимаете. Была Украина — стала Россия, например, или еще что-то. Все эти формы уже проданы.

— А это старые поставки или новые такие к вам приходят?

— Наверное, это в конце марта пришли. Сейчас еще посмотрю кастрюльки, может, какие-нибудь… — пошла перепроверить прилавки собеседница и прочитала: — «Россия, Запорожская область. Горшок печной». 18 апреля поставочка была, значит, делаем выводы (смеется). Значит, уже Россия. Я смотрю, все горшки — везде наклейки переклеены: была Украина, сверху поставщик наклеил, что уже Россия.

— Я удивлена. Не признавала же Беларусь эти территории Россией, а уже такие наклейки у нас.

— Значит, уже признали, раз смело пишут. Знаете, вы мне задали интересный вопрос, может, у поставщиков узнаем, с каких это пор (смеется).

Импортер: «У вас какие-то моральные принципы, а людям кушать надо»

Журналисты позвонили и импортеру в Беларуси. В страну товары завода «Силумин» привозит ООО «Карио» — центральный офис компании находится в Минске. Сотрудница, которая ответила на звонок, не представилась, но сказала, что на этикетке «все правильно».

— Скажите, а когда Запорожская область стала Россией?

— Вы знаете, мы закупили этот товар на территории России, то есть нам его привезли. У нас есть подтверждающие документы, что это товар из России. Произведен он там. А какой конкретно вопрос, что вас смутило?

— Запорожье — это Украина, оккупированная территория сейчас.

— Подождите, где это написано? У нас в законодательстве это написано? У нас есть документ, что это Россия, причем документ, который нам предоставила компания «Силумин», с которой мы работаем не первый год. То есть компания предоставляет такие документы, а вы мне говорите, что это оккупированная территория?

— А вы не в курсе, не знаете, что происходит?

— Девушка, а где вы вообще прочитали, что это оккупированная территория?

— Запорожье — это Украина. Откройте, я не знаю, карту, атлас, книжку по географии — что угодно. Конституцию украинскую.

— Девушка, а вы в курсе, что наш с вами разговор сейчас записывается? Ну, чтобы вы понимали. Нам уже звонили по этому поводу, мы обращались к специалистам, и нам сказали, что эта информация — с экстремистских сайтов.

Сотрудница «Карио» объяснила, что «Силумин» сам переклеивает этикетки на товарах, и добавила, что у предприятия до сих закупается продукция, потом она идет по разным торговым объектам:

— У нас сейчас идут полные поставки оттуда, и они себя пропагандируют как территория Российской Федерации.

— Очень интересно. У вас это вопросов не вызывает?

— Девушка, мы импортер. Нам сказали так делать — мы так делаем. У нас есть официальные документы для этого. А какие еще могут быть вопросы конкретно у вас?

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