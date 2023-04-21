Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30 21.04.2023, 22:44

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Видеофакт.

Бойцы 128-го батальона теробороны ВСУ вместе с тактической группой «Адам» разгромили вражескую технику. Аэроразведчики обнаружили российскую гаубицу Д-30, которая в течение всего времени мешала подразделению: поэтому к уничтожению вражеского орудия присоединилась артиллерия. С первого выстрела снаряд попал в скрытый в лесополосе состав БК. После выстрела загорелась и русская гаубица.

Видеозапись успешной атаки была опубликована бойцами 128-го ОбТРО в «Фейсбуке».

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