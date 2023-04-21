Латвия передаст Украине все свои Stinger 21.04.2023, 23:11

Латвийская армия перейдет на более современные системы RBS.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в формате «Рамштайн» пообещала, что Латвия предоставит Украине все свои системы Stinger. Об этом сообщает LSM.lv.

«Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее», – сказала Мурниеце.

При этом она отметила, что это не означает, что Латвия останется полностью без переносных средств противовоздушной обороны.

«Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела», – сказала министр.

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