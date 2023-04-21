Жители Гомельской области недовольны лукашенковским спецназом в лесах 21.04.2023, 23:25

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Офицер рассказал о «разногласиях».

Жители приграничных с Украиной районов Гомельской области были недовольны присутствием в лесах бойцов Сил специальных операций.

Об этом госизданию «Звяздза» рассказал заместитель командира бригады Сил спецопераций Вооруженных сил Беларуси Вадим Бобилевич.

«Многие привыкли отдыхать, собирать грибы там, где мы выполняем свои боевые задачи», — говорит он. Поэтому признает, что «на первоначальном этапе некоторые разногласия с местными жителями все-таки были».

Как известно, на юге военные с прошлого года усиливают охрану границы.

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