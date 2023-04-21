Стало известно, когда шведский бренд Synevo полностью покинет Беларусь 21.04.2023, 23:41

В Беларуси сеть присутствовала с 2009 года.

Договор между кипрским Whimsikal Holding и белорусским резидентом «Синэво» на использование товарного знака Synevo будет расторгнут 28 августа этого года. Об этом сообщает Office Life со ссылкой на официальный бюллетень Национального центра интеллектуальной

Договор действовал с мая 2015 года. Whimsikal Holding — это 100%-ная «дочка» Celox Group, через которую наследники шведского мультимиллионера Йонаса оф Йокника осуществляют контроль над медицинской компанией Medicover и другими активами.

Напомним, в феврале этого года российская компания «Хеликс» за 14,6 млн евро (минус транзакционные издержки) приобрела у них и других акционеров Medicover белорусские активы — компании «Синэво» и «Недвижимость Восток». Сделка состоялась, несмотря на то что обе они с осени 2022 года находились в перечне иностранных компаний, ограниченных к продаже. Более того, при закрытии сделки окончательная цена оказалась выше первоначально заявленной.

В Беларуси сеть Synevo присутствовала с 2009 года. На момент закрытия сделки с 58 пунктами приема в 23 городах и центральной лабораторией она являлась крупнейшим бизнесом в этой нише.

После ухода Medicover и Synevo на белорусском рынке остается еще одна компания, владельцами которой являются наследники Йонаса оф Йокника и брат последнего Роберт оф Йокник. Это поставщик косметики «Орифлэйм Косметикс», входящий в созданный и принадлежащий шведским бизнесменам Oriflame Holding.

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