Глава Пентагона рассказал об итогах «Рамштайна-11» 21.04.2023, 23:55

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Ллойд Остин

Украина получит новое вооружение.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о результатах 11-го заседания в формате Рамштайн в пятницу, 21 апреля.

Во время брифинга по итогам переговоров глава Пентагона отметил, что участники «Рамштайна-11» за несколько месяцев передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

Он также сообщил, что через несколько недель в Германию прибудут танки M1 Abrams, на которых будут проходить обучение защитники Украины.

По словам Остина, союзники, среди которых Германия и Нидерланды, согласились поставить Украине минные тралы, транспортные средства и топливозаправщики. Многие члены Контактной группы также активизируют поставку новых систем ПВО и критически необходимых Украине снарядов для них.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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