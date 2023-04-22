В эстонской разведке назвали дату контрнаступления ВСУ 22.04.2023, 0:55

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Успех наступления будет зависить всего от одного фактора.

Глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг предположил, что украинское контрнаступление может начаться уже 9 мая, но все будет зависеть от ситуации на фронте и от погоды, пишет ERR.ee.

На брифинге 21 апреля Гросберг отметил, что, по наблюдению разведки, боевые действия как со стороны Украины, так и со стороны РФ снизились, так как обе армии экономят боеприпасы.

Не ожидает Гросберг никаких изменений и на следующей недели. Контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая, продолжил военный, хотя планирование «символических» дат скорее характерно поведению России.

«Относительно 9 мая я подчеркнул, что Украина - это совсем другой регион, особенно северо-восток и юг Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе шел дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны», - сказал он.

По словам Гросберга, русские также усиленно готовятся к возможному наступлению, особенно в районе Запорожья и Херсона, оборонительные сооружения строятся по нескольким разным направлениям.

По словам полковника, какие именно украинские подразделения пойдут в контратаку, это не самый важный вопрос. Главное - синхронизация войск перед началом крупной операции, ведь это важнейший нюанс стратегического успеха. В качестве примера он привел Россию, которая так и не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать сообща, что отчасти связано с очень хорошей работой украинской ПВО - России не удалось ее уничтожить.

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