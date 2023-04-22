Албания отменила безвизовый режим с Россией 22.04.2023, 5:57

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Теперь для посещения страны им потребуется виза.

Албания отменила безвизовый режим для российских туристов, действующий с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте албанского посольства в РФ.

В дипмиссии уточнили, что такое решение принято в соответствии с поправками совета министров Албании, принятыми 20 апреля. Теперь для посещения республики россиянам нужно получить визу «в соответствии с целью поездки».

Безвизовый режим с Албанией для российских граждан был введен в апреле 2022 года. Он действовал в период с 1 мая по 30 сентября. Россияне могли находиться на территории Албании до 90 дней. В 2021 году российские туристы могли въехать в страну без виз с 1 апреля по 31 декабря.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. В результате увеличился пакет необходимых для визы документов, срок рассмотрения заявки и визовый сбор: с 35 до 80 евро. Позже Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия закрыли свои границы для туристов из России.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан — до 90 дней в течение полугода. Также почти все страны Европы, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Многие авиаперевозчики, в том числе из стран Азии и СНГ, прекратили полёты в Россию.

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