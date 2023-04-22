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ISW: У Пригожина появился покровитель из Минобороны РФ, поддерживающий завершение войны

  • 22.04.2023, 8:13
  • 4,830
ISW: У Пригожина появился покровитель из Минобороны РФ, поддерживающий завершение войны

Громкое заявление было сделано не случайно.

Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин недавно заговорил о необходимости завершения войны. В ISW объясняют, что подобные действия Кремля пойдут в пользу России.

Сам Пригожин к таким заявлениям прибегает также по определенным причинам. В частности, он мог найти «покровителя» в российском Минобороны, поддерживающем временную заморозку войны.

Что известно о причинах заявлений Пригожина

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Пригожин публично возобновил свое сотрудничество по минобороны России. Более того, он в начале апреля, вероятно, восстановил некоторые предоставленные Кремлем привилегии после многомесячной розни с российским военным командованием.

В то же время Гиркин и его клуб «Разгневанных патриотов» обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.

«Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским Минобороны, поддерживающего временное замораживание войны в Украине по политическим причинам», – говорится в ISW.

Также отмечают, что Минобороны России и российское командование могут быть заинтересованы в замораживании войны, чтобы восстановить российские силы.

Более того, сотрудничество Пригожина по минобороны России указывает на то, что он, вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня.

Такими поступками владелец вагнеровцев хочет:

вернуть себе возможность наращивать силы;

расширить политические перспективы в преддверии парламентских и президентских выборов в России.

«Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свои силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины в качестве плацдарма для будущих наступательных операций после того, как возобновит свою боеспособность», – заявили в ISW.

Там также напомнили, что Пригожин критиковал максималистские цели Путина по поводу войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени нужно России для захвата Донбасса. Аналитики предположили, что эти заявления, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.

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