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«На все обращения к нему Путин не реагировал, продолжая плакать навзрыд»

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  • 22.04.2023, 8:28
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«На все обращения к нему Путин не реагировал, продолжая плакать навзрыд»

Состояние главы Кремля ухудшилось.

Российский президент Владимир Путин продолжается лечиться от рака. В последнее время его состояние считается более серьезным. Об этом заявил политолог , бывший профессор МГИМО, школы подготовки шпионов и дипломатов Валерий Соловей, сообщает Mirror.

По данным политолога, недавно Путин перешел на новое лекарство от рака. После этого у него произошел нервный срыв. Диктатор просто закрылся в своей комнате и плакал. Даже сам Песков не опровергает слухи, а просто называет их «довольно странными».

«В настоящее время он проходит третий курс лечения. Предыдущие два были крайне неудачными», - сказал Соловей.

Как сообщалось в Telegram-канале Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, недавно у Путина якобы произошел «нервный срыв». Утверждается, что диктатор закрылся в комнате и плакал. Охрана не могла попасть в помещение, туда смогли зайти лишь медики.

«Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он вероятно пытался снять, и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему, президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд», - говорится в сообщении.

Путину стало легче лишь после того, как ему сделали инъекцию с антипсихотическим препаратом. После этого его помыли, переодели и уложили в постель.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

«Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро», - сказал Буданов.

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