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Белорусскую военную технику перебрасывают эшелонами по железной дороге

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  • 22.04.2023, 8:36
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Белорусскую военную технику перебрасывают эшелонами по железной дороге

Бронированную колонну 120-й бригады направили из Минска к границе с Литвой.

В Беларуси были зафиксированы перемещения эшелонов с военной техникой ВС РБ.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил подробности.

21 апреля около 09:30 на станции Институт Культуры (Минск) был замечен эшелон ВС РБ. В составе: не менее десяти САУ 2С1 «Гвоздика» и две машины управления огнем артиллерии 1В13/1В14. Техника может принадлежать 310-й группе артиллерии 120-й механизированной бригады (пункт постоянной дислокации — город Борисов).

Утром на станции Ошмяны (Гродненская область) был замечен эшелон с техникой ВС РБ. В составе: более двадцати БМП-2, три МТ-ЛБ, комплексная аппаратная связи П-240 «Кайман-КАС» и бронированный тягач БТС-4. Формирование эшелона началось рано утром. Техника, вероятно, принадлежит одному из подразделений 120-й механизированной бригады (пункт постоянной дислокации — город Минск). Ранее подразделения бригады перебрасывались в рамках проверки боевой готовности к границе с Литвой.

Около 10:30 на станции Орша-Восточная (Витебская область) был замечен эшелон с техникой ВС РБ. В составе: не менее пятнадцати САУ 2С1 «Гвоздика», не менее двух машин управления огнем артиллерии 1В13/1В14, несколько грузовых и пассажирских вагона БелЖД. Техника может принадлежать 191-й группе артиллерии 19-й механизированной бригады (пункт постоянной дислокации — д.Боровка, Лепельский район).

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