Лукашисты осквернили памятник создателю БНР Вацлаву Ластовскому в Куропатах 3 22.04.2023, 8:52

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Вандалы снова орудуют в урочище.

В урочище Куропаты под Минском неизвестные вандалы осквернили крест-памятник белорусскому ученому и одному из основателей БНР Вацлаву Ластовскому, расстрелянному в конце 1930-х. Об этом сообщает телеграм-канал «Спадчына».

Это не первый акт вандализма в Куропатах, где в 1937–1940 годах проводились массовые расстрелы, а сейчас находятся памятники репрессированным белорусам. Так, в прошлом году скульптуру в честь Вацлава Ластовского уже испортили точно такими же надписями.

Вацлав Ластовский — историк, писатель, общественный и культурный деятель, один из основателей Белорусской Народной Республики, секретарь Института белорусской культуры, на основе которого была создана Академия наук. Организатор этнографической экспедиции, во время которой был найден Крест Евфросинии Полоцкой. Был приговорен к расстрелу в 1938 году.

Памятный крест Ластовскому установили в Куропатах в 2016 году. Инициаторы проекта — члены Общества любителей истории имени Вацлава Ластовского. Проект создал художник Алесь Циркунов, а сам крест изготовил зодчий Юрий Командирчик.

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