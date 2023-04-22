Печалька, Володя Альфред Кох

22.04.2023, 9:05

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В следующий раз от души врежут «Булавами» и «Тополями» по Питеру и Ростову.

Прошел один год и пятьдесят шесть дней войны. Бахмут, Бахмут, Бахмут… Россияне (уж не знаю: «Вагнер», не «Вагнер», ВДВ, не ВДВ) потихоньку выдавливают ВСУ из города. Разумеется ни о каком окружении, котле, мешке уже давно речи не идет. ВСУ планомерно отступают. Так же как это было в Северодонецке и Лисичанске.

На остальных участках фронта карты ISW никаких изменений не фиксируют. Во всяком случае я их не вижу. Вот, собственно и все, что можно сегодня сказать об обстановке на фронте.

Феерическая история с бомбардировкой Белгорода силами российских ВВС меня совершенно не удивила. Думаю, что примерно так же они будут атаковать своими ядерными «Булавами» и «Тополями-М» Нью-Йорк и Чикаго. То есть от души врежут по Питеру и Ростову. Нечаянно. По ошибке. В режиме «Нучеты-разорался-скемнебывает?»

Специалисты говорят, что воронку диаметром 20-30 м может оставить только бомба массой не менее 1500 кг, у которой только одной взрывчатки больше тонны. Если такое (!) оружие может случайно вывалится из самолета на собственный город (причем, со включенным взрывателем!), то мне кажется такую армию нужно немедленно распустить, поскольку она опасна для собственной страны. И я на полном серьезе советую Шойгу с Герасимовым именно это и сделать.

Дальше будет только хуже. Никакого воображения не хватит представить себе степень рас…ва путинского войска. Там возможно все. Я не удивлюсь, если окажется, что все стратегические подводные лодки давно задействованы в перевозке кокаина, а ракеты с ядерными боеголовками выгружены и сложены кучкой на берегу, поскольку занимают слишком много места. Или даже сданы в металлолом: чего добру пропадать?

Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота привела вчера к отставке его командующего, адмирала Авакянца, который командовал им целых 11 лет. Думаю, что там открылись такие бездны, что о них даже рассказать страшно. «О сколько нам открытий чудных…» обещает ревизия российской армии после того, как путинский режим рухнет…

Сегодня в Германии прошел «Рамштайн-11». Никаких сюрпризов не случилось: встреча была посвящена укреплению украинского ПВО. Наивно ждать деталей этого саммита. Наверняка есть масса очень чувствительной информации, за которую россияне многое бы отдали. Всякой открытости и публичности есть предел. Особенно в таких серьезных вопросах. И в преддверии украинского наступления.

Главное, что Резников остался доволен результатами встречи, и что союзники в очередной раз заверили украинцев в том, что они до конца будут помогать ей победить агрессоров. А перечисление номенклатуры поставок лично мне ничего не говорит: я все равно в этом мало чего понимаю.

Кстати, сегодня командующий украинскими ВВС генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что все три ЗРК «Пэтриот» встали на боевое дежурство. Теперь ждем-с, когда они пройдут боевое крещение. Печалька, а, Путин? Ну, не плачь, не плачь. Посмотри какой-нибудь мультик про ракету с вечным двигателем. Тебе их много наснимали…

Альфред Кох, t.me