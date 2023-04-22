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В Подмосковье бушует мощный пожар

  • 22.04.2023, 9:16
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В Подмосковье бушует мощный пожар

Столб дыма виден из всех концов города.

В Люберцах (Московская область) сегодня утром разразился масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

«В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет», - говорится в сообщении.

Как видно из кадров, огромный столб дыма виден почти со всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных километров.

К тушению россияне привлекли 11 машин и 38 пожарных.

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