В Подмосковье бушует мощный пожар 22.04.2023, 9:16

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Столб дыма виден из всех концов города.

В Люберцах (Московская область) сегодня утром разразился масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

«В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет», - говорится в сообщении.

Как видно из кадров, огромный столб дыма виден почти со всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных километров.

К тушению россияне привлекли 11 машин и 38 пожарных.

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