Как ехать за границу из Беларуси без «зеленой карты» 22.04.2023, 9:26

Похоже, что не все так однозначно.

С 1 июня 2023 года более 30 стран разрывают соглашение с Беларусью по страхованию «Зеленая карта».

Журналисты ganc-chas.by разбирались, как это отразится на простых путешественниках и в целом на стране. Похоже, что не все однозначно.

«Зеленая карта» — это международная страховка автовладельцев, которая действует в 47 странах. Это большинство стран Европы, которые подписали договор. Страховка идет на возмещение ущерба нанесенного в ДТП во время нахождения в странах соглашения. Беларусь была в соглашении 20 лет – с 2003 года.

Однако после начала войны, в апреле 2022 году Украина вышла из соглашения по этим страховкам с Беларусью и Россией. В прошлом году, летом, из-за санкций еще около 30 европейских стран заявили, что на их территории действие этой страховки для автовладельцев (белорусов и россиян) прекратится. Но с отсрочкой, что «Зеленая карта» для Беларуси перестает действовать с 1 июня 2023 года. То есть, осталось чуть больше месяца.

Страны, в которых прекратит действовать «зеленая карта» с 1 июня

Кроме Украины, теперь соглашение разрывают Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.

Что говорят пограничники и страховщики

Как повлияет отмена «Зеленой карты» на перемещения белорусов за границу? Как им ехать с 1 июня, когда сейчас без страхового полиса «Зеленая карта» предусмотрены большие штрафы для автовладельцев?

В поисках ответов на эти вопросы обратились на «горячую линию» Госпогранкомитета Беларуси. Может там уже есть какие-то инструкции. Однако ответ удивил:

«У нас пока еще такой информации нету. Потому ничего не могу комментировать», — ответили на «горячей линии».

Ответ удивил потому, что в пунктах страховщиков перед границей сейчас можно встретить объявления, что «Зеленая карта» перестанет работать. Вот так, например, в киоске возле границы в Бресте:

Но пока там нет никакой информации, как ехать белорусам с 1 июня. Только сам факт, что соглашение страны разрывают.

Помнится, в 1990-х прямо на границе были специальные «будки», где оформляли страховки. Будет и сейчас так?

Позвонили на горячую линию «Белгосстраха». Консультант компании пояснила: «Да, соглашение расторгнуто. Значит при пересечении границы будете заключать договоры. На территории той страны, куда будете въезжать. У нас нет такой информации, но по всей видимости так».

Потеряют ли простые белорусы?

Сейчас белорус, который едет на легковом автомобиле, оформляет на родине «Зеленую карту» за 50 евро на месяц. На 15 дней стоимость 30 евро. Если на автобусы – 160 евро на месяц. По логике вещей, страховку гражданской ответственности автовладельцам придется оформлять в Польше – потому что без нее грозит штраф.

К примеру, за отсутствие «зеленой карты» в Польше, если полис отсутствует до 14 дней пребывания, придется оплатить штраф более 600 евро (2 800 злотых). За более чем 14 дней штраф увеличится вдвое – более 1200 евро (5 600 злотых).

В Германии машина без страховки – строгое нарушение закона, влекущее заключение до 6 месяцев, а также штраф по решению суда.

Оказывается, что, например, в Польше, страховку будет купить еще дешевле. Как рассказала сотрудница польской страховой компании Reso, страховка на месяц будет стоить 163 злотых. По курсу Нацбанка Беларуси сейчас это – чуть более 35 евро.

При этом, в прессе ранее появлялись комментарии, что если белорус купит страховку в Польше, то при выезде дальше в Германию придется купить новую. Но сотрудница компании Reso успокоила:

«Страховка будет действительна на всей территории Евросоюза».

Получается, что обычным автолюбителям из Беларуси выход из «Зеленой карты» даже выгоден.

Что потеряет Беларусь?

В 2021 году страховые компании Беларуси заключили более 386 тысяч договоров на сумму 19,8 миллионов евро. Такие данные приводила Белорусская ассоциация страховщиков.

Стоит учитывать, что 2021 год был для страховщиков далеко не самым удачным. Ведь в 2020 этих договоров было заключено на 20% больше.

Логично, что от выхода из «Зеленой карты» потеряют белорусские страховые компании. Но, с другой стороны, теперь и европейцы (поляки, литовцы, другие) будут вынуждены тоже покупать страховку в Беларуси.

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