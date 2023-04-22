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«А там, глядишь, Захарова с Симоньян будут цветами встречать»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.04.2023, 9:34
  • 1,528
«А там, глядишь, Захарова с Симоньян будут цветами встречать»

И горячо шептать на ухо, что всегда уважали.

Деятельность российской судебной и следственной системы нередко напоминает фарс.

Вчера суд в Москве заочно арестовал Христо Грозева.

Понятно, что его деятельность неприятна российскому начальству, но зачем выставлять себя чудаками? Любому разумному человеку в России и мире понятно, чего стоят решения, подобные тому, которое принял суд в Москве.

Умнее было бы насупиться и ничего не делать, забыть о Христо Грозеве из исторически дружественной нашей стране Болгарии. Все равно он в Россию до появления на ТВ «Лебединого озера» не приедет. А там, глядишь, его еще Захарова с Симоньян будут цветами встречать, горячо шептать на ухо, что всегда его уважали.

Но в принципе, поскольку российские начальники люди упорные, то они могут упростить себе задачу – заранее объявить заочно арестованными всех граждан мира, которые не согласны с его деятельностью.

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