«А там, глядишь, Захарова с Симоньян будут цветами встречать»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 22.04.2023, 9:34
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И горячо шептать на ухо, что всегда уважали.
Деятельность российской судебной и следственной системы нередко напоминает фарс.
Вчера суд в Москве заочно арестовал Христо Грозева.
Понятно, что его деятельность неприятна российскому начальству, но зачем выставлять себя чудаками? Любому разумному человеку в России и мире понятно, чего стоят решения, подобные тому, которое принял суд в Москве.
Умнее было бы насупиться и ничего не делать, забыть о Христо Грозеве из исторически дружественной нашей стране Болгарии. Все равно он в Россию до появления на ТВ «Лебединого озера» не приедет. А там, глядишь, его еще Захарова с Симоньян будут цветами встречать, горячо шептать на ухо, что всегда его уважали.
Но в принципе, поскольку российские начальники люди упорные, то они могут упростить себе задачу – заранее объявить заочно арестованными всех граждан мира, которые не согласны с его деятельностью.
Телеграм-канал «СерпомПо»