Белорусы на байдарках покорили море Геродота 22.04.2023, 9:44

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«Большая вода» сделала возможным уникальное путешествие по Полесью.

Последний раз такая большая вода «приходила» на Полесье 10 лет назад. В некоторых местах невозможно было ни пройти в высоких рыбацких сапогах, ни проехать по дороге на машине. И полешуки пересаживались в лодки. Этой весной реки разлились так, что под водой оказались целые поля и луга, леса и огороды. Как говорит инструктор по водному туризму Роман: «У вас есть шанс сделать уникальные кадры». Именно за ними мы ехали 3 часа из Минска.

Что такое «море Геродота», какие виды открываются с байдарки во время 20-километрового путешествия и может ли дождь испортить впечатления от похода. Об этом читайте в материале «Смартпресс».

На поле стоит журавль, над крышей дома пролетает аист, в огородах как вызов запоздалой весне распустились десятки нарциссов. Так меня встречает Полесье - живописной природой, бесконечной трелью птиц и водой. Где-то она вплотную подобралась не просто к деревне, а самим домам. И местные, конечно, такому близкому соседству не рады. Если для туриста это впечатляющий вид, то для деревенского жителя – беда: так можно и без урожая остаться.

Но от лирики перейдем к конкретике. Чтобы утром оказаться на месте сплава в Лунинецком районе, ставлю будильник на 5:00. В рюкзак забрасываю воду, сухофрукты, дождевик (синоптики сперва обещали ливень, а потом решили быть милосердными и выставили дождь на обед) и запасные брюки. Чуть позже пожалею, что вторую байку оставила дома. Время в пути из Минска на маршрутке «Минск-Туров» – три часа. Остановка - в Микашевичах. Отсюда инструктор Роман Нефидович подвозит до местной деревни Любань (Лунинецкий район). Здесь - место сбора всей группы.

- Разлив начался уже в феврале и до мая вода точно не уйдет, - говорит Роман. Почти с первых минут становится понятно: с этим парнем сплав точно будет интересным. Рома вырос в этих местах, знает каждый поворот-закоулок, где болото сменилось на поле, а чистое поле заросло лозой.

- А вы в курсе, что Рома доезжал на велосипеде до Минска? – спрашивает один из местных с интонацией в голосе «а наши-то люди ого-го!».

- За девять часов, - уточняет Роман. – И ездил так не один раз.

Значит, физическая подготовка у парня отличная. У меня за спиной всего два сплава на байдарках и один рафтинг по горной реке (там я больше кричала от страха, чем гребла).

«Каждый день на маршруте видишь что-то новое, он всегда разный»

Поход по реке – это всегда эмоционально, интересно, и возможность проверить, сможете ли вы сработаться в одной байдарке с незнакомым человеком. Ну и, конечно, познакомиться с новыми людьми.

Итак, наша группа в сборе. Семьи из Пинска, из Минска, местная школьница, я и инструктор - всего 8 человек. В выходной эта картинка выглядит иначе: на сплав приезжает по 50-60 человек. Прицеп с байдарками привязывается к «буханке», и мы едем в сторону деревни Лахва Лунинецкого района.

- Вот это машина из детства! – улыбаются попутчики. И выясняется: у всех разный опыт в походах на байдарках. Кто-то плавал в детстве, один из парней спокойно преодолевает расстояние за день в 50 километров, а одна из девушек уже третий раз приезжает на «море Геродота».

- Я была в конце мая, когда все цвело и по воде плавали цветы, - рассказывает Ангелина. – Но захотелось сплавиться именно в такой сезон, когда зелени еще нет.

Деревня Лахва расположилась на берегу реки Смердь. Название звучит пугающе, но виды здесь действительно поражают. Река залила огороды и дворы. В глаза бросается дом, в котором из-за высокого уровня воды виден только забор. Говорят, хозяин был в шоке, когда вышел на крыльцо и увидел, как под окнами проплывают лодки.

- Вам не надоедает плавать одним и тем же маршрутом? - спрашивают туристы у Романа. Он выходит на воду чуть ли не каждый день.

- Нет! Каждый день на маршруте видишь что-то новое, он всегда разный: распустились листья на деревьях, прилетели птицы, проплыла баржа, - отвечает парень.

Что такое «море Геродота»?

Этот сезонный маршрут появляется только весной и в зависимости от погоды исчезает к лету.

- Почему мы называем его «морем Геродота»? Тот, кто ехал из Минска, мог заметить недалеко от Старобина огромные луга. Раньше это было одно из самых больших болот, из которого вытекали десятки речек. Одни были крупными, другие маленькими и безымянными, - объясняет Роман, когда мы оказываемся на воде. – Когда приходила весна, снег таял, болотные реки наполнялись водой, а Припять разливалась. Все превращалось в огромный водный край. Так что «море Геродота» - это разливы Припяти в период весеннего половодья. Раньше ширина затопленной поймы составляла около 20 километров, сейчас – 6-8.

- Так Геродот тут при чем? – раздается вопрос из байдарки, пока мы плывем в сторону затопленного луга.

- 2,5 тысячи лет тому назад в наших краях был древнегреческий историк и путешественник Геродот. Возможно, он был весной, потому что, описывая наш край, упоминал о великом водном пространстве – настоящем море. Исследователи сходятся во мнении – это могло быть весеннее половодье на Припяти.

Пока мы плывем, виды действительно впечатляют. В воде стоят огромные деревья, под ней же оказались луга. В какой-то момент река сливается с небом и кажется, что мы попали в огромное серое водное пространство.

«Приезжайте в мае на клубничный сплав»

Уже во время сплава становится понятно: группа попалась спортивная, плестись по воде и зевать по сторонам не получается. Все гребут как на соревнованиях! И тут нужно сказать спасибо моему попутчику Валентину: пока он работал веслами, я фотографировала. Не все время, конечно, но это выручало.

- Смотрите, лебедь! – говорит Валентин, указывая на огромное белое пятно вдали.

Во время сплава отличное развлечение - рассматривать птиц. Как только расстояние между нами с лебедем уменьшается, птица взмахивает крыльями и улетает в сторону луга. Шумно, тяжко, в абсолютной тишине этот полет напоминает работу маленького моторчика. А потом внимание переключилось на стаи диких гусей и крикливых чаек.

Время на воде летит незаметно. Спустя три часа нас ждет привал: костер на берегу, чай в котелке и печенье. И какие виды открываются! Наши байдарки входят в затопленный лес. Ощущение, что попал на съемочную площадку фильма про дикую природу. Дыхание перехватывает у всех. Эта картинка - в топе «самых зрелищных кадров на маршруте».

Пока котелок с водой нагревается над костром, наш инструктор Роман рассказывает, куда обязательно нужно поехать на Полесье. Например, стоит добраться до деревни Теребень в Пинском районе. Она по самобытности не уступает известным Кудричам. Или окунуться в историю агрогородка Ленина Житковичского района. Когда-то там были 55 магазинов, два фотоателье, ломбард, собственная футбольная команда и даже ансамбль.

…Чай выпит, печенье съедено, новые путешествия спланированы, и мы снова рассаживаемся по байдаркам. Впереди еще 7 километров водного пути, 13 мы уже преодолели. За это время погода изменилась: и без того серое небо потемнело, пошел дождь. Так хотелось, чтобы синоптики, как обычно, ошиблись с прогнозом, но в этот раз они правы. Поверх спасательного жилета надеваю дождевик, ловлю себя на мысли: «Какое правильное решение было купить его накануне».

Мы гребем, дождь хлещет в лицо, в какой-то момент вся вода с дождевика собирается и струйкой вливается в брюки. И так несколько раз. Теперь уж точно можно расслабиться: вся одежда мокрая и можно уже не стараться хоть как-то увернуться от дождя.

- Приезжайте к нам в мае на клубничный сплав, - приглашает Роман.

Такое бывает? Воображение рисует, как клубничные плантации заливают водой, а ты плывешь по ним на лодке, наклоняешься, срываешь спелую ягоду и отправляешь в рот. Полешуки и не такое придумать могут! Но, видимо, просто хочется есть. На самом деле клубничный сплав выглядит так: первый день туристы приезжают на клубничную плантацию, едят, сколько хотят. Затем рвут ягоду в ведро и на второй день идут сплавляться по реке. То веслом гребешь, то тянешься в ведро за спелой сладкой клубникой. Идеальный тур!

Оставив за собой реки Смердь и Припять, ближе к вечеру приплываем на берег. Мокрые, довольные, счастливые. Дождь не испортил впечатлений, наоборот, именно такие моменты потом и запоминаются. Вряд ли кого-то впечатлит идеальный сплав. А вот такой – вполне.

- Давайте дам вам запасную теплую кофту, - предлагает Любовь, девушка из нашей группы. И очень выручает: мою байку в некоторых местах можно выкручивать. А позже она с мужем предложит подвезти прямо до Минска. И несколько часов в дороге мы проговорим про путешествия, самые красивые места в Беларуси, сплавы на байдарках и Полесье.

Цена вопроса

Этот сплав стоил 70 рублей за день. До Лунинецкого района и обратно турист добирается сам.

Что взять в дорогу?

В моем случае достаточно было бутылки воды. Нас поили чаем с печеньем во время перерыва на берегу Припяти, а после пятичасового сплава сытным обедом (борщ, омлет, блинчики с творогом, чай). Это тоже вошло в стоимость тура.

И еще позаботьтесь о том, чтобы была сменная одежда.

На что обратить внимание?

Сейчас в стране нерестовый запрет, на воду в Брестской области нельзя выходить до 18 мая (в каждом регионе свои сроки). У организатора сплава должно быть специальное разрешение, об этом лучше узнать заранее. Иначе приключение по «морю Геродота» может закончиться штрафом для всех его участников – от 10 до 30 базовых величин.

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