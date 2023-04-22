Как продлить заряд батареи телефона: полезная функция Telegram 2 22.04.2023, 9:53

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Об этой хитрости мало кто знает.

Одной из главных проблем современных смартфонов является недостаточная автономность. Несмотря на то, что средняя емкость аккумуляторов застыла на отметке 4500-5000 мАч, энергопотребление продолжает расти. В связи с этим многие создатели мобильных приложений предлагают свои решения в области улучшения автономности, пишет unian.net.

В прошлом месяце команда Telegram выпустила обновление для мессенджера. Апдейт 9.5 включает в себя кучу полезных фишек самая главная деталь нового телеграма – режим энергосбережения.

Для чего нужен режим энергосбережения Телеграм

Данный режим можно включить вручную или настроить на автоматическую активацию, когда уровень заряда опустится до определенного значения. Вот что будет, если включить экономию заряда в телеграме:

Отключаются яркие анимации и ненавязчивые визуальные эффекты.

Отключается автоматическое воспроизведение GIF и видео.

Анимированные эмодзи и реакции отображаются в виде статичных картинок.

Деактивируются плавные переходы в интерфейсе во время звонков и использования чатов.

Как можно заметить, главное изменение, происходящее после перехода в режим энергосбережения Телеграм – отключение анимаций и автоматического воспроизведения контента. Эту опцию оптимальней всего применять как дополнение к стандартным режимам энергосбережения в Android и iOS.

К слову, в режиме экономии энергии даже реакции перестают сопровождаться анимацией, что снижает нагрузку не только на аккумулятор смартфона, но и на его процессор. Так что режим экономии позволяет не только сэкономить заряд батареи, но и повысить производительность на менее мощных устройствах.

Как настроить режим энергосбережения в Телеграме

Для активации функции проделайте следующее:

Откройте основное меню, перейдите в настройки Telegram.

Зайдите в раздел «Энергосбережение».

Первое, что бросается в глаза – ползунок в верхней части экрана. С его помощью можно настроить автоматическое включение режима экономии энергии в Telegram. По умолчанию это происходит при достижении заряда батареи в 30%.

Ниже можно найти переключатели, позволяющие сразу отключить анимации Телеграм и другие эффекты вне зависимости от того, работает экономия энергии или нет.

В настройках энергосбережения Telegram нет специальной кнопки, позволяющей отключить автоматический переход в этот режим. Поэтому при необходимости передвиньте ползунок влево до упора, чтобы в статусной строке отобразилось значение «Всегда выключен».

Также важно помнить, что энергосбережение в Telegram и экономия заряда в смартфоне не заменяют друг друга. То есть, при активации этой функции внутри мессенджера телефон по-прежнему будет работать в обычном режиме. Но если включить одновременно обе функции, то ваш гаджет проработает немного дольше, так как и система замедлит работу, и сам мессенджер станет расходовать меньше ресурсов.

Стоит помнить, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Чтобы продлить время работы вашего устройства от одного заряда, также рекомендуется снизить яркость экрана, отключить звук и виброотклик и ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии. В то же время есть ряд вредных привычек, которые «убивают» батарею смартфон – убедитесь, что вы так не делаете.

Также важно придерживаться правилу, что заряжать смартфон нужно на определенном проценте, избегая полной зарядки до 100%. Большинство пользователей редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно укорачивают «жизнь» не только батареи, но и смартфона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».