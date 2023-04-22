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Ушел из жизни выступивший против режима Гродненский архиепископ Артемий

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  • 22.04.2023, 10:11
  • 2,944
Ушел из жизни выступивший против режима Гродненский архиепископ Артемий

Священник не дожил трех дней до своего 71-летия.

Умер Гродненский архиепископ Артемий. В 2020-ом он публично осудил насилие силовиков и поддержал протестующих.

«Сёння ноччу, не дажыўшы трох дзён да свайго 71-годдзя, адышоў да Хрыста архіепіскап Арцемій (Кішчанка), які ў 1996-2021 гадах кіраваў Гродзенскай епархіяй Беларускай Праваслаўнай Царквы. Вечная і светлая памяць!» - сообщил Telegram-канал «Христианская визия».

Неделю назад стало известно, что архиепископ тяжело болеет.

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