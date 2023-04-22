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Бунт российского флота: офицеры готовят замену Путину

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  • 22.04.2023, 10:14
  • 11,286
Бунт российского флота: офицеры готовят замену Путину

Офицерское собрание выдвинуло своего кандидата в президенты РФ.

Флот РФ готовит замену Путину, обещая запретить валюту и миграцию, а также «обезжирить» олигархов Российские офицеры выдвигают кандидата в президенты, чтобы «исправить тяжелейшее положение в стране».

Офицерское собрание России заявило, что в случае прихода к власти их лидера произойдут коренные изменения. Флот впервые за всю историю выдвигает кандидата в президенты РФ - офицера, сообщает dialog.ua.

«Ни для кого не секрет, в каком тяжелейшем положении, не без участия нашей власти, мы находимся»,- сказал участник собрания и пообещал, что программа кандидата будет представлена позже.

При этом тезисно была озвучена ее суть:

Кадровая революция;

Люстрация врагов народа;

«Обезжиривание» олигархов;

Разорвем дипломатические отношения со всеми недружественными странами;

Отменим свободное хождение доллара и евро;

Политика миграции будет нулевой.

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