Бунт российского флота: офицеры готовят замену Путину

Бунт российского флота: офицеры готовят замену Путину22
- 22.04.2023, 10:14
- 11,286
Офицерское собрание выдвинуло своего кандидата в президенты РФ.
Флот РФ готовит замену Путину, обещая запретить валюту и миграцию, а также «обезжирить» олигархов Российские офицеры выдвигают кандидата в президенты, чтобы «исправить тяжелейшее положение в стране».
Офицерское собрание России заявило, что в случае прихода к власти их лидера произойдут коренные изменения. Флот впервые за всю историю выдвигает кандидата в президенты РФ - офицера, сообщает dialog.ua.
«Ни для кого не секрет, в каком тяжелейшем положении, не без участия нашей власти, мы находимся»,- сказал участник собрания и пообещал, что программа кандидата будет представлена позже.
При этом тезисно была озвучена ее суть:
Кадровая революция;
Люстрация врагов народа;
«Обезжиривание» олигархов;
Разорвем дипломатические отношения со всеми недружественными странами;
Отменим свободное хождение доллара и евро;
Политика миграции будет нулевой.