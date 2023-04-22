Правозащитники: Статкевич, Знак и Лосик длительное время находятся в ШИЗО 22.04.2023, 10:28

От политзаключенных уже долгое время нет писем на волю.

Сайт Charter97.org сообщал, что о лидере белорусской оппозиции, политзаключенном Николае Статкевиче нет информации уже более 70 дней.

О том, что политзаключенные Николай Статкевич, Максим Знак и Игорь Лосик уже длительное время находятся в ШИЗО, высказывает мнение «Віцебская вясна», основываясь на том, что от этих политзаключенных уже длительное время нет писем, а переписка запрещена как раз из штрафных изоляторов.

Впрочем, относительно Максима Знака удалось получить и подтверждение: администрация колонии «Витьба-3» сообщила его жене и адвокату Надежде, что политзаключенный на самом деле содержится в ШИЗО.

Жене Николая Статкевича из глубокской колонии №13 вообще не ответили ничего. Нет ответа и из Департамента исполнения наказаний.

От Максима Знака семья не получает писем полтора месяца. Последнее сообщение от него пришло 9 февраля. 20 февраля родные получили последнее письмо от политзаключенного журналиста Игоря Лосика, отбывающего наказание в новополоцкой ИК-1.

10 марта к Лосику не пустили адвоката, а 15 марта, как стало известно правозащитникам, он демонстративно порезал себе лезвием руку и шею. Это было сделано в знак несогласия с тем, что ему пригрозили помещением в ШИЗО — якобы он отказался «заниматься уборкой помещения».

О здоровье сына и его психологическом состоянии пытались узнать родители, поехав в новополоцкую колонию. Но им сказали только то, что с Игорем «все в порядке», но за нарушение режима он лишен долгосрочного свидания, которое планировалось в конце марта. 3 апреля адвоката к Игорю Лосику не пустили снова.

20 апреля главный редактор Charter97.org Наталья Радина призвала к активным действиям, чтобы спасти белорусских политзаключенных прямо сейчас.

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