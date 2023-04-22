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«Челюсти клацали недалеко от руки»

  • 22.04.2023, 10:43
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«Челюсти клацали недалеко от руки»

Белорус рассказал о том, как выловил 130-килограммовую акулу.

Девять лет назад выпускник нархоза Антон Фишерман не побоялся бросить денежную работу ради любимого увлечения. И, сделав главным делом жизни рыбалку, в итоге не прогадал. Поначалу он организовывал рыбалки в Беларуси, а со временем и вовсе перешел на мировой уровень: консультирует за рубежом, выпускает снасти под личным брендом и участвует в различных медиапроектах. Антон рассказал onliner.by о своих главных рыболовных трофеях и акулах, норовящих сожрать дорогую приманку, а еще объяснил, почему никогда не забирает пойманную рыбу с собой.

«Первым трофеем в детстве стала форель, но я тогда еще не знал, что она краснокнижник»

Интерес к рыбалке появился у Антона в раннем детстве. Летом он часто бывал у бабушки под Новогрудком. Рыбаков среди родственников не было, но он увидел, как мужики ловят рыбу на местных водоемах, и начал копировать их действия.

— В итоге у меня появились первые самодельные удочки и снасти, — вспоминает Антон. — Первой стала палка из орешника с самой дешевой леской. Тогда многие снасти были в дефиците, и из не самодельных были только леска да крючки. К примеру, грузом служили болтики. Первую же снасть мне помогли сделать местные рыбаки, а дальше я начал требовать удочку у мамы на день рождения. Так в 5—6 лет у меня появилась бамбучка, и с ней я ходил ловить карасей на болото в Уручье. Каждое лето проводил у бабушки, потом начал заниматься водными лыжами, и всегда и везде со мной была рыбалка, ставшая моим основным развлечением.

Антон прекрасно помнит свой первый трофей: на крючок как-то попалась форель, которую он, довольный, и понес к бабушке.

— Но я, естественно, тогда еще не знал, что эта рыба занесена в Красную книгу. Наверное, не только я. Каждый, кто ее ловил, шел по деревне, показывал всем и рассказывал об улове. Считалось, что это очень круто. Ну а когда я с форелью пришел домой, мне сказали, что это краснокнижник, — вспоминает рыбак. — В то время еще не было принципа «Поймал — отпусти», поэтому вся добыча неслась домой. Потом, когда уже появились определенные скилы в рыбалке и получалось ловить больше, чем можно обработать, начал рыбу отпускать.

Окончив университет, Антон начал неплохо зарабатывать. Однако в какой-то момент сидячая монотонная офисная работа ему надоела. Он увлекся ловлей трофейной щуки, постоянно ездил рыбачить за рубеж и как-то подумал: а почему бы свое любимое хобби не сделать прибыльным делом? Уволившись, он несколько месяцев размышлял, чем будет заниматься, и в итоге стал профессиональным рыболовным гидом.

— В первую очередь я создал необходимый сервис: купил катер и организовал рыбалку с гидом в Беларуси. А с ростом навыков и медийности запустил свой проект в Финляндии, расширился еще больше, — рассказывает Антон. — Стал организовывать тропические рыбалки в разных уголках планеты. Я работаю и гидом, и организатором трипов, в которых руковожу группами.

Помимо этого, участвую в видеопроектах для телевидения и разных ютьюб-каналов, являюсь автором реалити-шоу, выступаю в качестве тренера, выпускаю снасти под своим брендом… Так что направлений в работе на данный момент очень много, и они уже не ограничиваются гайдингом.

«Если начнет клевать GT, вы почувствуете примерно то же, как если бы зацепили приманкой водный мотоцикл в движении»

Путешествуя и организовывая туры, Антон ловит рыбу, которую среднестатистический белорус вживую не видел. Нередко попадаются весьма интересные и необычные экземпляры.

— Если вспоминать о самых ярких моментах, то начну со своей специализации — крупной трофейной щуки. В 2019 году я был на рыбалке на горном озере в Ямало-Ненецком автономном округе, которую снимали для одного крупного канала на YouTube. Ловил нахлыстом — это очень сложный и замороченный стиль ловли, с помощью которого я тогда поймал несколько трофеев. Сколько весили? Массу не измеряли. Все-таки важнее длина, нежели вес. Масса — явление переменное. Сегодня рыба поела, завтра — нет, и масса может меняться. Но на глаз одна рыба весила примерно 13 килограммов и в длину, если не ошибаюсь, была 123 сантиметра (обычно этот показатель не превышает метра. — Прим. Onlíner).

Сильно Антона впечатлила и первая тропическая рыбалка в Индийском океане.

— Когда привык к пресноводным рыбалкам и попадаешь в океан, сталкиваешься с совершенно другими рыбами: они намного сильнее, быстрее, злее тех, что живут в наших водоемах, — к ним приходится применять другие снасти, способы ловли, и это очень интересно. Плюс я обожаю жару и солнце, так что все совпало. Так я исполнил свою мечту, — говорит гид. — Тогда я поймал GT — гигантского каранкса. Первый серьезный трофей весил 20—25 килограммов. Это целевая рыба, ради которой едешь на океан. Сравнивать ее с пресноводной невозможно. Каранкс схож с ней только тем, что у него есть голова и хвост. Для него нужна совершенно другая снасть.

В пределах Беларуси она не понадобится для сома, который весит 100 килограммов. Даже 5-килограммовый GT даст такому сому прикурить. Вы ощутите примерно то же самое, если случайно зацепите водный мотоцикл, на котором будет кто-то кататься рядом, и попытаетесь его остановить.

Но основная цель таких поездок для меня — это не просто поймать рыбу, а поймать ее определенным способом. И чем он сложнее, тем больше удовольствия я получаю. И зачастую стараюсь поймать конкретную рыбу максимального размера. Да, ты ловишь и что-то кроме этого, но с ней даже не фотографируешься, потому ищешь уже совершенно другое.

Тунец — еще одна рыба, с которой мы чаще всего сталкиваемся в ресторанах либо в виде консервов.

— Тунцы бывают совершенно разные. Если бонито и скипджеки весят по 3 килограмма, то это уже неплохие экземпляры. Желтоперые могут превышать 100 килограммов, а блюфины бывают свыше 300—400 килограммов. Для ловли тунца многие используют троллинг, поскольку есть шанс вытащить более крупный экземпляр. Мне, если честно, больше нравится ловить в заброс, но использовать такой метод для рыбы, которая весит больше 50 килограммов, — это издевательство над собой. Например, мои друзья на рыбалке в Омане около двух часов держали на крючке тунца весом 110—120 килограммов.

Их было четверо, и они менялись, передавая удилище друг другу. В итоге рыба порвала снасть. Такие случаи, как по мне, — это уже не кайф.

А вот тунца весом 60—70 килограммов можно поднять на борт. На последней рыбалке мы достали 40-килограммового желтоперого. Была поклевка даже 70-килограммового! Клиент минут 15 с ним поборолся, но в итоге упустил.

Самый массивный улов — акула

Приключений на рыбалках, связанных с опасностью, у Антона тоже хватало. Одно из них произошло в 2017 году на Бали во время съемок очередной передачи. Капитан судна из-за плохой погоды собирался отменить рыбалку, но Антон уговорил его выйти в океан.

— Катер хоть и был крупным (16 метров), но у меня возникло ощущение, что я нахожусь в маленьком спичечном коробке. Кроме того, за бортом было много акул, и ты понимал, что если окажешься за бортом, то все, до свидания. Шторм был реально страшный, но все закончилось благополучно. Историй, когда что-то происходило на рыбалке, масса. На Мальдивах в катере не заводились движки, и сильным океаническим течением нас могло снести на риф. Мы прошли буквально в 15 метрах, а если бы задели его, лодка могла бы перевернуться, опять пришлось бы иметь дело с акулами. В Саратове меня однажды в темноте на полном ходу чуть не переехала лодка. А во время шторма в Финляндии молния ударила по мосту, под которым мы прятались от дождя, и потом еще полдня в ушах звенело.

Кстати, акула —самая агрессивная рыба, с которой Антону приходилось сталкиваться во время рыбалки. Причем не единожды. Хлопот они доставляют массу.

— Это рыба, с которой зевать нельзя. И самое опасное происходит тогда, когда ты пытаешься выковырять у нее из пасти дорогую приманку, предназначенную для других рыб.

В среднем хорошая приманка для морской рыбалки стоит порядка 60—70 у. е. И зачастую они на вес золота. Ты проводишь неделю в море, и восполнить запасы приманки невозможно.

Для этого есть специальные инструменты. Ты стараешься не поднимать ее на катер и работаешь с ней возле борта: одной рукой придерживаешь за поводок, другой — вытаскиваешь приманку. Все это время она следит за твоими движениями. И, как только у нее появляется возможность тебя укусить, она обязательно это сделает. Поэтому эту процедуру я никогда не доверяю клиентам — всегда все делаю сам. Но были случаи, когда челюсти клацали недалеко от руки.

Во время одной из тропических рыбалок Антон вытащил 100—130-килограммовую акулу возле Мальдивских островов. По его словам, для него это самый габаритный трофей, но рыбу сразу же отцепили возле борта и отпустили обратно в океан.

— Тем не менее акула — это не целевая рыба, а целевая может быть меньшего размера. И в данном случае имеет значение вид рыбы, а не ее габариты, — говорит собеседник.

«Трофеи практически всегда отпускаем на волю»

Несмотря на всю красоту таких трофеев, Антон большинство отпускает домой — в воду.

— Адекватные люди, которые серьезно занимаются рыбной ловлей, бережно относятся к природным ресурсам и поступают подобным образом. Если ты словишь щуку для еды, в этом нет ничего страшного, но все зависит от размеров. Среди рыболовов есть негласное правило: отпускать маленькую и трофейную рыбу. Почему? Например, маленькая щука еще даст потомство, а при ловле трофейной рыбы получаешь удовольствие не от рыбы, а от самого процесса.

Когда видишь, как рыбак грузит в огромный Land Cruiser маленьких щучек, которых наколбасил во время нереста, — это просто караул.

Так что для еды если и берем, то рыбу весом 1,5—3 килограмма. Таких в водоеме гораздо больше, чем крупных щук. Это применимо и к тропической рыбалке. Да, могли бы всю рыбу привозить на берег, продавать, отбивать затраты, но в мире спортивной рыбалки это считается моветоном. Хотя некоторые молодые гиды забирают весь улов, но это происходит из-за отсутствия рыболовной культуры. К примеру, в странах с развитой рыболовной культурой рыбак, убивающий рыбу, становится в своем сообществе изгоем.

Казалось бы, рыбака, который объездил полмира, удивить чем-то в Беларуси уже сложно. Но Антон признается, что есть та рыба, за которой он с радостью поохотится и на родине:

— Каждый раз, когда оказываюсь со спиннингом на воде, хочется установить какой-то новый рекорд, достать трофей. Я, к слову, никогда целенаправленно не ловил сома. Так что вскоре поеду ловить его в Испанию. Но и в Беларуси осталось много мест, где я не был и много рыб, которых я не поймал. И, используя современную рыбопоисковую электронику, хочется побить собственные старые рекорды.

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