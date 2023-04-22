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Залужный показал, как украинские морпехи громят врага под Угледаром

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  • 22.04.2023, 10:46
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Залужный показал, как украинские морпехи громят врага под Угледаром

Мощные кадры.

Украинские воины в течение 13 месяцев уничтожают российское нашествие под Угледаром. Мощные кадры работы украинских морпехов показал Главнокомандующий ВСУ.

Соответствующее видео Валерий Залужный обнародовал в своих соцсетях.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. Также отметил, что во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ они проводят как оборонные, так и контрнаступательные действия.

«Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты», – подчеркнул Залужный.

Один из командиров 35-й бригады Сергей отметил: «Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад».

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