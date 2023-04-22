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Российский пропагандист опешил от предложения своего коллеги

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  • 22.04.2023, 10:54
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Российский пропагандист опешил от предложения своего коллеги

Стоит ли удивляться, что Россия стала изгоем для всего мира?

Российски пропагандист Дмитрий Стешин предложил в отместку за взрыв Северных потоков бомбить газовые вышки Норвегии, сообщает телеграм-канал «Сеятель ветра».

От такого опешил даже его коллега, который попытался осторожно возразить, что Норвегия тут не причем и просто так бомбить соседнюю страну не стоит. Но Стешина такие мелочи не смутили, и он заявил, что Норвегия не сделала России ничего хорошего, поэтому ее можно бомбить в назидание другим, чтоб «боялись».

Такая бессмысленная иррациональная злоба льется в эфиры российских СМИ с утра до ночи, а потом все эти «патриоты» искренне недоумевают - почему же к России такое враждебное отношение и почему русских везде отменяют.

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