Российский пропагандист опешил от предложения своего коллеги 2 22.04.2023, 10:54

4,290

Стоит ли удивляться, что Россия стала изгоем для всего мира?

Российски пропагандист Дмитрий Стешин предложил в отместку за взрыв Северных потоков бомбить газовые вышки Норвегии, сообщает телеграм-канал «Сеятель ветра».

От такого опешил даже его коллега, который попытался осторожно возразить, что Норвегия тут не причем и просто так бомбить соседнюю страну не стоит. Но Стешина такие мелочи не смутили, и он заявил, что Норвегия не сделала России ничего хорошего, поэтому ее можно бомбить в назидание другим, чтоб «боялись».

Такая бессмысленная иррациональная злоба льется в эфиры российских СМИ с утра до ночи, а потом все эти «патриоты» искренне недоумевают - почему же к России такое враждебное отношение и почему русских везде отменяют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».