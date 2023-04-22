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В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

  • 22.04.2023, 11:04
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В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

Их слышали жители нескольких районов.

В временно оккупированном Крыму сегодня слышали громкие взрывы. Захватчики в свою очередь говорят, что это якобы «отработала ПВО».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что жители Ленинского и ближайших районов слышали громкие звуки.

«Предварительно двумя выходами был сбит вражеский объект над Азовским морем. Жители ближайших районов слышали громкие звуки. Разрушений и пострадавших нет», - пишут пророссийские паблики.

Между тем, так называемый «глава» временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о «работе ПВО».

«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», - написал он.

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