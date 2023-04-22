Как вывести жирные пятна c одежды без стирки: простой способ 22.04.2023, 11:20

Народный метод сотоит из шести шагов.

Как только на одежде появилось жирное пятно – действовать надо немедленно. От устаревших пятен избавиться гораздо труднее, могут не помочь ни дорогие стиральные порошки, ни народные лайфхаки.

Один простой ингредиент за считанные минуты удалит все жирные пятна. Детали рассказало издание Sante Plus.

Главное – не терять время, чтобы жир не впитался глубоко в ткань. Предлагаем пошаговую инструкцию для быстрого удаления жира.

Вам понадобится:

соль

мыло, порошок или любое моющее средство, образующее пену

зубная щетка.

Шаг 1. На загрязненную ткань нанесите моющее средство. Немного разведите его с водой для образования пены. Подождите, пока пена проникнет в ткань.

Шаг 2. Сразу после этого насыпьте достаточное количество соли. Оптимально – две столовые ложки.

Шаг 3. Оставьте моющее средство и соль на ткани примерно на десять минут.

Шаг 4. Возьмите старую зубную щетку и осторожно протрите загрязненное место. Если ткань тонкая и деликатная – используйте мягкую губку.

Шаг 5. Для быстрого высыхания можно использовать фен. Обычно эффект наступает мгновенно, пятно исчезает сразу. Однако, если некоторые стойкие следы все еще видны, не медлите, повторите операцию во второй раз, чтобы полностью удалить остатки жира.

Кстати, если вы давно искали способ вернуть одежде яркость цветов, потускневших после многократной стирки, соль – идеальный вариант. Ее можно добавлять к моющим средствам или даже использовать для стирки в машинке. Соль не только подойдет для цветных вещей, но и сохранит яркость белой одежды – она не станет сереть или желтеть. Как правильно добавлять соль в стиральную машинку и какие есть предостережения касаемо этого метода – читайте в материале.

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