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Может там еще и сын Медведева снаряды подносил?

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 22.04.2023, 11:18
Может там еще и сын Медведева снаряды подносил?

Сказка о том, как «ураганил» Песков-младший.

Ответ критикам поведения российского начальства в ходе спецоперации дал Евгений Пригожин:

«Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу … один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни … прожил … в Англии, пришел и говорит: «Забери его простым артиллеристом». Кстати, отработал абсолютно нормально простым артиллеристом, по колено в грязи … на «Урагане». Мало кто об этом знает».

Похоже на сказку. Где он «ураганил»? Сколько времени? Что делал? Может быть, там еще и сын Дмитрия Медведева снаряды подносил?

Но если правда, то получается, что «подставили» сына Дмитрия Пескова – теперь ему в западные страны хода нет. Потому что с западной точки зрения, воевал он, мягко говоря, в сомнительной организации.

И все же, все же … Отчего сын Дмитрия Пескова не был направлен им в штурмовую бригаду, чтобы в первых рядах пойти в атаку за дело Путина. Почему был в далекой от бахмутского ближнего боя реактивной артиллерии? Если, конечно, был.

И конечно, «прослыл законченным либералом» про Дмитрия Пескова – это остроумно. Он автор знаменитой фразы про «размазать печень митингующих по асфальту».

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