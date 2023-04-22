В Россию не пустили 14 грузовиков с ранеными русскими солдатами 2 22.04.2023, 11:29

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Часть из них скончались в дороге.

17 апреля российские оккупанты пытались организовать медицинскую эвакуацию раненых военных из временно оккупированной части Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области страны-агрессора РФ. Об этом 22 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно», – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в дороге часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи.

«Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы», – отметили в Генштабе.

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