Удар по ябатькам: в Беларуси подорожали плодово-ягодные вина 2 22.04.2023, 11:30

МАРТ повысил минимальную цену на «чернила».

Министерства антимонопольного регулирования повысило минимальную отпускную цену на плодовые вина. Новая цена установлена постановлением №30 от 17 апреля. Оно сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Теперь минимальная отпускная цена на «вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии крепостью 18 процентов» 4,18 рубля без НДС за бутылку 0,7 литра на условии франко-отправления. В итоге минимальная цена «чернил» выросла на 64 копейки.